Castilla y León suma 94 donantes de órganos y 327 trasplantes entre enero y septiembre

Sábado, 11 Octubre 2025 14:18

La actividad en la donación de órganos registrada en los hospitales públicos de Castilla y León entre enero y septiembre de 2025 ha alcanzado la cifra de 94 donantes, lo que ha permitido la realización de 327 implantes (309 el año pasado) en los hospitales de Sacyl autorizados para ello, según el último balance publicado por la Coordinación Autonómica de Trasplantes.

En concreto, se han generado 316 en el periodo considerado, con 177 riñones, 72 hígados, 15 corazones, 46 pulmones y 6 páncreas.

Por centros, el número de donantes de órganos en los primeros nueve meses del año 2025 ha sido el siguiente: Ávila 0, Burgos 18, León 18, El Bierzo 3, Palencia 1, Salamanca 20, Segovia 3, Soria 0, Hospital Clínico Universitario de Valladolid 13, Hospital Universitario Río Hortega 9 y Zamora 9.

Entre enero y septiembre se han realizado un total de 327 trasplantes de órganos en los hospitales públicos de la Comunidad.

La actividad trasplantadora registrada indica que se han realizado 120 implantes renales, correspondiendo 56 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 64 al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El centro charro ha realizado además ocho trasplantes renales de vivo/cruzado, seis de páncreas-riñón y 16 pulmonares.

El balance de la Coordinación de Trasplantes de la Junta de Castilla y León refleja también la realización de 28 injertos hepáticos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, mientras que el Hospital Clínico de Valladolid ha llevado a cabo 15 trasplantes cardiacos.

Otro bloque de actividad se refiere a las córneas implantadas, que han sumado 134 entre enero y septiembre en los hospitales autorizados.