Zamora, capital mundial del queso con más de 300.000 visitantes

13 Septiembre 2024 - 07:14

Hasta el próximo domingo 15 de septiembre, Zamora es la capital mundial del queso albergando la II edición de Fromago Cheese Experience Quesos de España, una feria de marcado carácter internacional y en la que se espera una asistencia de más de 300.000 personas.

Aunque su amplio programa de actividades ha dado comienzo a primera hora de la mañana del jueves con la misión inversa de las reuniones con compradores internacionales, no ha sido hasta mediodía cuando se ha producido la inauguración oficial con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha estado acompañado por la consejera de Industria, la zamorana Leticia García, y por la consejera de Agricultura, María González.

Además, en el acto celebrado en la sala de la Encarnación de la Diputación Provincial de Zamora también han estado tanto su presidente, Javier Faúndez, y diferentes miembros de esta administración, como también el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido. A todos ellos se han unido diferentes cargos políticos, militares y civiles.

Nadie ha querido perderse el inicio de una feria que promete ser histórica y que ya se prevé que supere la magnífica edición anterior. Así lo ha resaltado Fernández Mañueco en su intervención, asegurando que Fromago "ha convertido a Zamora en un referente de este producto a nivel mundial" al mismo tiempo que ha destacado el tejido productivo de este sector.

"Genera más de 6.000 empleos y supera los 2.000 millones de euros en cifra de negocio", ha explicado y ha dado este dato "uno de cada tres quesos elaborados en España procede de Castilla y León y siete de los diez mayores fabricantes cuentan con plantas ubicadas en la comunidad".

Por su parte, Sara Fregeneda, presidenta de EILZA, la Escuela Internacional de Industrias Lácteas, ha agradecido el apoyo que se les ha otorgado durante los casi doce meses de organización que ha conllevado Fromago. Administraciones públicas, entidades privadas y, sobre todo, el apoyo fundamental de patrocinadores como Caja Rural de Zamora o Inlac, todos ellos que les han abierto sus puertas a EILZA para que este evento pudiera salir adelante.

Sin ellos no habría sido posible, ha señalado, al mismo tiempo que ha destacado el esfuerzo que para una entidad como EILZA ha supuesto sacar adelante esta II edición y que no habría sido posible sin la implicación de todos los miembros del comité, quienes no han dejado de remar juntos para que esta feria se convirtiera en realidad.

Pero, sobre todo, a los productores y expositores ya que sin ellos no sería posible celebrar Fromago. Todos ellos, más de 300, ya se encuentran vendiendo sus productos en un recorrido de dos kilómetros, desde la Plaza de la Marina hasta la Plaza de la Catedral. Más de 1.200 tipos de queso repartidos por todo el casco histórico para delicia de los primeros centenares de visitantes que ya han pasado por aquí.

Mesas redondas y catas

La mesa redonda 'Soluciones para la industria láctea' celebrada en la Plaza de la Marina ha girado en torno a la importancia que tienen aspectos como, por ejemplo, la refrigeración ya que este factor ha sido clave para que muchas queserías artesanales hayan podido crecer a pesar de su pequeño tamaño, pudiendo ampliar su producción.

También, las máquinas que permiten mecanizar procesos como las compras e ingeniería, la electroneumática y programación, la soldadura y montaje, la administración y ventas o la soldadura.

Al mismo tiempo, la Plaza de la Constitución ha acogido la mesa redonda 'La venta nacional e internacional del queso' en la que se ha puesto de relevancia el aumento de la demanda de productos artesanales y de un producto más gourmet ya que, desde la pandemia, el público valora significativamente el trabajo que hay detrás de las pequeñas queserías, quienes ofrecen un queso cuidado y hecho con mimo. También se ha subrayado la importancia de poder exportar fuera de España ya que este porcentaje todavía es muy bajo, aunque desde hace unos años está comenzado a crecer.

Pero no solo ha habido hoy queso, ya que Alimentos de Segovia ha traído hasta Zamora una cata de frutos rojos de la empresa muMU así como de tomates de Martín Muñoz de las Posadas. Dos alimentos que maridan perfectamente con el queso, consiguiendo una auténtica explosión de sabores en el paladar.

Para cerrar la programación matinal, la mesa redonda institucional 'Estado del sector agroganadero en Castilla y León, fortalezas y futuro' en la sala de Exposiciones Encarnación ha puesto de relevancia la importancia de un apoyo de todas las administraciones públicas al sector para poder garantizar su relevo generacional.

Con la mirada puesta en los más jóvenes, los representantes públicos y privados han coincidido en un mismo objetivo, aunar fuerzas para asegurar el futuro del sector agrario y ganadero.

Y para cerrar la mañana con sabor a queso, la Cata Especial de Quesos del Norte de Gran Canaria con (D.O.) que ha tenido lugar en un rincón excepcional de la capital como es el Mirador del Troncoso. Aquí, el maestro quesero Isidoro Jiménez ha ofrecido un auténtico recital de mano de diferentes quesos canarios al mismo tiempo que ha ido explicando sus peculiaridades que vienen dadas por el clima de las Islas Canarias, la altitud a la que se encuentra este archipiélago y el valor de las ovejas trashumantes que los dota de gran relevancia.

Y con catas ha seguido la tarde ya que las Experiencias del Queso han permitido poder probar en diferentes puntos de la ciudad la mejor selección de algunos expositores como Moncedillo, Maridaje de Quesos y Vinos con Sabor a Málaga, Cremositos del Zújar (Arteserena), Doña Francisca, Quesos Jarropa y Sita Pla, D.O.P. Queso Casín, Quesería Cremositos del Zújar, Quesería Gaia, Río Corvera e Ibéricos Marcelino.

Al mismo tiempo, de nuevo en la sala de la Encarnación, la mesa redonda 'Clínica Quesera', donde se ha tratado de la fermentación de la leche y todos los avances que ha habido al respecto en los últimos años.

El conocimiento científico y la domesticación de las bacterias ha permitido que trabajen como quieren los científicos que lo hagan ya que ha despertado el interés de muchos de ellos debido a la complejidad del intestino.

Tras terminar este coloquio, se sucedía la mesa redonda 'La tecnología del queso de pizza', en la que Adrián Roberto Gauna, director técnico comercial Sacco System. Especialista internacional en la fabricación de quesos impartía una masterlass sobre la mozzarella como queso estrella de este plato italiano. Su producción ha aumentado un 20% en los últimos años en todas sus variedades ya que estas dependen de su funcionalidad.

A continuación, la mesa redonda 'El queso más allá de nuestras fronteras' contaba con Colombia como país invitado y ejemplo de una nación en la que algunas de sus regiones, el queso ha sido clave para su desarrollo económico, constituyendo un auténtico motor haciendo de estas zonas un lugar más próspero.

Concurso Mejor Fromelier

Durante toda la tarde se han sucedido diferentes actividades de forma paralela, como el concurso 'Mejor Maestro / Maestra Fromelier de España', desarrollado en el Parador de Zamora y donde los cinco aspirantes se han enfrentado a diferentes pruebas teóricas y prácticas para resultar ganador Ávaro Ocaña. En segundo lugar, ha quedado Noemí González y tercero en el podio Luis Miguel Rueda.

También se han entregado los premios 'Campaña del Comercio y Escaparates de Zamora CEOE-AZECO' en la Plaza de la Marina para todos aquellos que han participado en el concurso en el que centenares de personas han participado y que tras el sorteo y el contacto telefónico han sido dotados de diferentes cestas de productos gourmet.

Los talleres infantiles han entretenido a decenas de niños como el taller infantil de repostería o el de 'ordeña a Florita', ambos de Gaza, también de, el Taller infantil Miel Prado Concejo, o los Cuentaquesamos con Judynski Cuenta y Crea.

Para los mayores, la cata especial 'Quesos das Terras de Trás-os-Montes' del país vecino, Portugal. Y para terminar esta maratoniana jornada, además de queso, también ha habido tiempo de mucha música con el concierto del grupo 'Suricato Morse' en la Plaza de Caja Rural, Aula de Folklore Urbano 'La Morana', Dj Garrido, o el concierto de Luis Santana y María Galiana