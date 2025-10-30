La AECC celebra el V Congreso Autonómico de Personas Afectadas por Cáncer en Ávila

Jueves, 30 Octubre 2025 15:37

Los días 21 y 22 de noviembre se celebrará el V Congreso de Personas Afectadas por Cáncer de Castilla y León, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer. En esta ocasión, se celebrará en el Centro de Congresos de El Lienzo Norte y dará comienzo a las 10:30 horas.

El congreso de pacientes de la asociación, que se realizará de manera presencial, pretende ser un espacio en el que expertos de los ámbitos sanitarios y científicos, así como profesionales de la organización, participen, aportando información y dando respuesta a pacientes y familiares sobre las necesidades y las desigualdades que genera esta enfermedad.

Será una jornada de encuentro entre pacientes y familiares, pero en la que también se puede conocer y profundizar más sobre los efectos de la enfermedad en el día a día de los pacientes. Una cita para empoderar a los pacientes y romper tabúes en un espacio de intercambio de experiencias e información .

Así, se compartirán experiencias y conocimiento sobre el cáncer a través de mesas de diálogos, conferencias y talleres.

Además, en esta ocasión, se contará con la participación de Jesús María Hernández Rivas, hematólogo del Hospital Clínico de Salamanca y de Rafael López Castro, oncólogo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, que serán los encargados de dar la conferencia magistral en el acto de inauguración. (Puede verse el programa completo aquí Congreso autonómico de personas afectadas por el Cáncer)

El 21 de noviembre contaremos con talleres Todas las personas que quieran acudir al Congreso podrán hacerlo gratuitamente a través de la previa inscripción a través de este enlace Congreso autonómico de personas afectadas por el Cáncer

La Asociación Española contra el Cáncer cuenta en la autonomía con nueve sedes provinciales y tiene presencia en 178 localidades de Castilla y León.

En la región la asociación atendió a través de sus servicios gratuitos con profesionales a casi 8.700 personas y cuenta con más de 3.900 voluntarios.

Hoy, el cáncer es el problema sociosanitario más importante de España y del mundo.

Se estima que, en el mundo, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. En 2023 en Castilla y León se produjeron 16.985 nuevos diagnósticos en cáncer.

Este Congreso está organizado gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Ávila, Diputación Provincial de Ávila, y el laboratorio Daiichi-Sankyo Johnson & Johnson.

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 69 años.

Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar.

En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica.

En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 92 millones de euros en 525 proyectos, en los que participan más de 1.000 investigadores.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con casi 30.000 personas voluntarias, más de 500.000 socios y casi 1.000 profesionales.