El PSOE inicia cuenta atrás para elección de Martínez como candidato a la Junta

Sábado, 13 Septiembre 2025 08:39

La Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSOE de Castilla y León ha convocado el Comité Autonómico para el próximo sábado, 20 de septiembre, en Valladolid. El secretario general del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, ha confirmado que se presentará para ser candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

De esta forma, se dará inicio al proceso de primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León ante las próximas elecciones autonómicas previstas, en principio, para el primer trimestre de 2026.

Una cita con las urnas en la que el objetivo del PSOE de Castilla y León pasa por ganar las elecciones y recuperar el gobierno de la Junta de Castilla y León casi 40 años después , a través de un proyecto transformador y de futuro que se merece Castilla y León.

La propuesta de la Comisión Ejecutiva Autonómica que deberá ratificar el Comité Autonómico establece un calendario en el que se podrán presentar precandidaturas hasta el 22 de septiembre con un periodo de recogida de avales hasta el 30 de septiembre.

La proclamación provisional de los candidatos se producirá el 1 de octubre.

En caso de haber más de un candidato se establece una campaña de información hasta el 10 de octubre y, posteriormente, la jornada de votación en primera y segunda vuelta.