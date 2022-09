El PSOE apunta intereses económicos ocultos en incendios

Jueves, 01 Septiembre 2022 06:45

El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, ha apuntado la existencia de posibles “intereses económicos ocultos” que llevarían al Gobierno de Mañueco a no tomar medidas en la prevención y extinción de incendios forestales.

Este verano, los incendios forestales han calcinado 100.000 hectáreas en la Comunidad, más del 40 por ciento del conjunto de nuestro país.

Tras conocer que PP y Vox han impedido la creación de una comisión de investigación para saber qué ha pasado en los últimos grandes incendios de Ávila (agosto 2021) y Zamora (julio 2022), Vázquez ha insistido en la necesidad de “depurar responsabilidades y poner las medidas necesarias” porque “la gente tiene derecho a que la Junta les proteja” y porque la Administración autonómica tiene que poner los medios para afrontar los efectos del cambio climático.

“Lo ocurrido en Sierra de la Culebra hubiera sido evitable en su magnitud”, ha defendido Vázquez, quien ha recordado que Mañueco propuso una reflexión tras el incendio de Ávila.

“Una reflexión después de que su partido lleve 35 años gobernando esta Comunidad”, ha ironizado.

También ha lamentado que el PP haya “despreciado” las propuestas que el PSOE lleva presentado en los últimos diez años.

Pero también las de los sindicatos, agentes medioambientales o bomberos forestales.

“La actual Junta desprecia a la gente al no haber actuado como sí lo hicieron otras comunidades autonómicas tras la anunciada ola de calor en julio”, ha señalado Vázquez, quien ha añadido que “les falta talla humana como se ha visto en estas últimas semanas”.

Pero, ha añadido, “el PSOE no dejará de hacer nada distinto a lo que ha hecho en esta última década. Propuestas que contribuyan a dotar a Castilla y León ante la emergencia climática y ante inundaciones venideras.

“No tiene nombre lo que hacen ante la falta de autocrítica y de asumir los errores cometidos y el desprecio a las propuestas. Porque no solo no saben sino que no quieren y estoy convencido de que tras su empecinamiento hay interés ocultos económicos”, ha manifestado Vázquez.

Además, ha criticado a Mañueco por volver a pedir una conferencia de presidentes cuando “se le olvida el ridículo espantoso que ha hecho ante el presidente del Gobierno, que le recordó que es su competencia”.

También ha recordado que el Ejecutivo aprobó un real decreto que implica la cofinanciación en políticas ambientales, siempre que las comunidades autónomas cumplan, previamente, con sus obligaciones.