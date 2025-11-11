Castilla y León suma 5.472 nuevos vecinos en tercer trimestre de 2025

Martes, 11 Noviembre 2025 16:52

La población de Castilla y León es de 2.412.242 habitantes, a 1 de octubre de este año, lo que supone un crecimiento del 0,23 por ciento en el tercer trimestre, según la Encuesta Continua de Población publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 0,23 por ciento de crecimiento en el tercer trimestre de 2025 se refleja en 5.472 vecinos más que en el segundo trimestre del año.

En Comunidad residen, además, 16.544 personas más que hace un año, cuando la población a 1 de octubre de 2024 era de 2.395.698 habitantes.

El crecimiento del tercer trimestre sitúa a Castilla y León en el décimo puesto con mayor aumento porcentual de población entre las comunidades, por encima del 0,21 % nacional.

De los 2.412.242 vecinos con los que contaba la Comunidad a 1 de octubre, 1.189.323 son hombres y 1.222.919 son mujeres.

Es la población extranjera, como en el resto de España, la que hace crecer el número de habitantes en la Comunidad.

Así, el 1 de octubre residían en Castilla y León 301.996 personas nacidas en el extranjero, 7.376 más que en el trimestre anterior, y 29.848 más que hace un año.

Mientras, la población nacida en España sigue cayendo: 2.110.246 a fecha de 1 de octubre, que suponen 1.904 menos que en el segundo trimestre, y 13.304 menos que hace un año.

Colombia, Venezuela y Marruecos son los tres países con mayor número de residentes en Castilla y León.

El aumento de población se registra en todas las provincias de la Comunidad.

Valladolid encabeza el crecimiento con 2.015 habitantes más, hasta los 532.984 en el tercer trimestre.

Le sigue a distancia Salamanca, con 735 vecinos más, hasta 328.971; Ávila, con 457 más, hasta 161.817; y Palencia, con 446 más, hasta 159.088.

En Segovia ha crecido el número de residentes en 342, hasta 159.180; han sido 183 residentes más en Burgos, hasta 365.523; 132 en Zamora, hasta 165.546; 141 en Soria, hasta 90.660; y 21 más en León, hasta 448.027 habitantes.