Acción Castilla y León denuncia cinco años de bloqueo en Ley de Dinamización Demográfica

Martes, 11 Noviembre 2025 08:25

Acción Castilla y León ha denunciado la paralización y opacidad con que la Junta de Castilla y León mantiene el proceso de la Ley de Dinamización Demográfica, a pesar de que se trata de una herramienta clave para afrontar el grave reto demográfico de la comunidad.

El colectivo participó en la consulta pública abierta y también remitió un plan de propuestas a las consejerías que impulsarían la tramitación del anteproyecto de ley: la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y la Consejería de Economía y Hacienda.

Asimismo, ha consultado en varias ocasiones la evolución del proceso sin respuesta.

Anunciada por la Junta en noviembre de 2020 y reiniciada en 2022 tras el cambio de gobierno, la norma permanece en un proceso opaco sobre su estado de tramitación.

Cinco años después del primer anuncio, no existe fecha de presentación, ni borrador público, ni información oficial sobre el desarrollo de esta norma, que debía ser el eje estratégico contra la despoblación en la comunidad.

Acción Castilla y León ha calificado en un comunicado como "incomprensible" que, siendo la despoblación el principal problema estructural de Castilla y León, aún no se haya impulsado una ley integral que marque una estrategia real y sostenida para revertir esta tendencia.

Las provincias de Zamora, León y Palencia encabezan hoy los peores datos de pérdida de población de toda España, y según el informe publicado por EUROSTAT en octubre de 2025, Castilla y León será en 2050 la segunda región más envejecida de Europa si no se adoptan medidas urgentes.

Desde 2020, la voluntad política sigue sin traducirse en acciones concretas que palien el declive tanto demográfico como de oportunidades, y porque la recuperación demográfica no puede seguir siendo una promesa aplazada, desde Acción Castilla y León han exigido: transparencia inmediata sobre el estado actual del proceso legislativo, un calendario concreto para la aprobación de la ley y medidas urgentes y efectivas para frenar la pérdida de población y fomentar el retorno y asentamiento de jóvenes.

El colectivo ha recordado que el desafío demográfico requiere una respuesta integral, planificada y sostenida, que combine incentivos a la natalidad, apoyo al medio rural, creación de empleo y políticas de retorno desde todas las administraciones.

Por ello, Acción Castilla y León compartió con la Junta diversas líneas de acción prioritarias enfocadas en contrarrestar la despoblación mediante medidas que buscan fomentar la economía, la digitalización, la potenciación de sectores estratégicos como el agrario, la fijación de población joven, la implementación de fiscalidad diferenciada y la gestión territorial, entre otras.

Sobre Acción Castilla y León

Acción Castilla y León es una plataforma reivindicativa surgida en 2019, que busca movilizar a la sociedad civil castellano y leonesa, visibilizar las principales problemáticas de la comunidad autónoma y ofrecer propuestas a las administraciones.

Sus objetivos buscan asegurar un futuro para Castilla y León frente a la grave despoblación que atraviesa, la emigración juvenil, el envejecimiento o la falta de oportunidades para el desarrollo profesional y personal de su población.