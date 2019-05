Carta de una opositora de Enfermería

Miércoles, 22 Mayo 2019 16:12

Las oposiciones de Enfermería han dado de hablar en la Comunidad. Una de las personas que se presentó a las mismas, Cristina Martínez, rechaza anular el examen realizado. Puede leer sus argumentos.

OPINIÓN/ Carta de una opositora de Enfermería

Soy una de las muchas personas que se han presentado a las polémicas oposiciones de Enfermería del 12 de mayo de 2019, convocadas por la Orden SAN/1210/2018.

Ante las críticas presentadas por otros opositores, manifiesto mi disconformidad con sus peticiones de anular y repetir el examen realizado.

Este grupo de personas está pretendiendo hablar por boca de todos aquellos que nos presentamos a dichas pruebas, con el objetivo de intentar conseguir una nueva oportunidad, en un acto de egoísmo que perjudica claramente a los opositores que podrían superar la nota de corte pero, nada más lejos de la realidad, ya que no todos estamos de acuerdo con dicha petición.

No creo que sea justo inundar redes sociales y prensa de testimonios y argumentos que no son unánimes, que no son ciertos y que no son compartidos por muchas de las personas que conforman la totalidad del grupo opositor. Sólo pretendo hacer saber que existe también un colectivo que no estamos a favor de todo esto y que, aunque no se nos oiga, estamos ahí.

Yo escribo esta carta a título individual, pero somos muchos los que queremos que el proceso selectivo siga su curso, según la convocatoria, para poder participar en la fase de concurso y poder ejercitar nuestras opciones de conseguir una plaza, cosa que pasa en un principio por superar la nota de corte que corresponda.

Es cierto que fue un ejercicio de cierta complejidad, pero la dificultad fue la misma para todos los que nos presentamos y, por tanto, partimos todos en igualdad de condiciones. Y por consiguiente, no es de justicia, que ni siquiera se plantee volver a repetir dicho examen una vez que ya se ha realizado.

Si hubo gente capaz de superar dicha prueba fue porque realmente se podía lograr y no por azar o lotería que apelan algunos, sino por meses/años de esfuerzo, muchísimas horas de estudio y un gran sacrificio de vida personal, familiar y social.

Espero y confío en que el tribunal respete a todas aquellas personas que tienen puestas sus esperanzas en lo conseguido en este examen y se les reconozca su derecho a poder concursar en la siguiente fase.

Fdo: Cristina Martínez