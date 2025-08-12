Podemos exige dimisiones por "negligencia" en gestión de incendios forestales

El portavoz de Podemos y procurador en las Cortes regionales, Pablo Fernández, ha denunciado hoy la negligencia del PP en la gestión de los incendios forestales y ha reclamado un operativo público y digno para los bomberos.

Fernández ha exigido este martes, en Ponferrada, la dimisión inmediata del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por su "incompetencia, negligencia e inacción" en la gestión de los incendios forestales que están devastando la Comunidad.

En un contundente mensaje, Fernández ha mostrado su solidaridad con las familias afectadas y ha agradecido el trabajo de los equipos de extinción, que se enfrentan a las llamas "en condiciones extremadamente precarias" debido, según denuncia, a los recortes y la falta de medios por parte del Gobierno del PP.

"Año tras año, el operativo de prevención y extinción es insuficiente. No hay previsión, no hay prevención, y eso es culpa del Partido Popular", ha asegurado.

Además, ha criticado duramente al consejero Suárez-Quiñones por estar "de comilona" en Asturias, mientras el fuego arrasaba Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad) y obligaba a cientos de desalojos en El Bierzo y Zamora.

Fernández ha denunciado que los bomberos forestales "se juegan la vida sin condiciones dignas", llegando a trabajar sin recibir "ni un mísero bocadillo" por parte de la Junta.

Desde Podemos llevan años reclamando un operativo público, con medios suficientes y salarios dignos, algo que el PP ha rechazado sistemáticamente.

"Esto no es algo puntual, es el modus operandi del PP", ha subrayado, recordando el incendio en 2022 de la Sierra de la Culebra (Zamora), donde hubo víctimas mortales.

"El PP debe asumir responsabilidades. Mañueco debería irse a su casa, y Quiñones dimitir hoy mismo", ha sentenciado Fernández.