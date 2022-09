Aumenta preocupación por la caída del empleo

Viernes, 02 Septiembre 2022 15:58

La Cámara de Comercio ve con preocupación el aumento del paro en Soria en agosto, de 46 personas más que en julio, un 1,64%, y que deja la cifra total de desempleados en la provincia en 2.843 personas, no tanto por el dato en sí, sino porque se rompe la tendencia a la baja de los últimos meses y porque puede anticipar un parón en el crecimiento del empleo.

“Agosto es un mes marcado tradicionalmente por el fin de los contratos de verano, especialmente en turismo y hostelería. Sin embargo, los resultados ofrecidos este viernes por los Ministerio de Trabajo y Seguridad Social confirman que se está produciendo una ligera desaceleración en la creación de empleo, tras la buena dinámica que se venía registrando en los últimos meses. La preocupación llega por la incertidumbre económica que se avecina y que ya avanzan numerosos datos, unida al incremento de los costes de producción por el encarecimiento del precio de la energía y de otras materias primas, además de la subida de tipos de interés”, ha apuntado el presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría.

Desde la Institución Cameral se ha insistido, además, en el problema estructural que afecta al mercado laboral en Soria respecto a la falta de determinados perfiles laborales que impide la actividad de algunas empresas, e, incluso, su crecimiento futuro.

Los datos publicados por el SEPE, y en especial los registrados por el sector Industria en Soria, alimentan la inquietud de FOES ante un otoño que se prevé muy complicado.

Las grandes empresas electrointensivas españolas se enfrentan a una escalada de precios de la energía que es histórica y que ya tiene consecuencias sobre su producción y el empleo, lo que arrastrará a multitud de sectores que dependen de ellas.

FOES ha asegurado que permanece atenta a esta complicada situación, que podría afectar también a las empresas de Soria, tanto por la falta de suministro, como por la elevadísima inflación que vienen soportando desde hace meses.

Una vez más, la Federación ha pedido al Gobierno de España la aplicación urgente de las ayudas de funcionamiento (fiscalidad diferenciada), una medida ya aprobada por Europa que supondría un balón de oxígeno para las empresas de Soria, doblemente castigadas: hoy por la crisis internacional y desde hace décadas por la especial despoblación del territorio donde operan.

UGT

Los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo (SEPE), relativos al paro del mes de agosto, señalan para Castilla y León un incremento de 1.634 personas desempleadas con respecto al mes de julio.

Sin embargo, con respecto al mismo mes del año pasado el paro desciende en 29.940 personas, lo que supone el 20% menos en datos interanuales. De hecho, la cifra total de personas en situación de desempleo es de 119.083, lo que le convierte en el mejor dato de un mes de agosto desde 2008.

Si acudimos a los datos segmentados, por provincias, Palencia es la única provincia de Castilla y León en la que desciende el paro, mientras que Salamanca es la que experimenta el mayor incremento con 507 parados más, lo que supone el 33% del aumento de toda la comunidad.

En cuanto a los datos diferenciados por sexo, las mujeres siguen siendo las más perjudicadas ya que el 60% de las personas en situación de desempleo son mujeres, llegando al 70% en el sector servicios. Y si hablamos de sectores, solo desciende el paro en agricultura y el incremento mayor se observa en el sector servicios.

Además, ha destacado el hecho de que el 30 por ciento contratación realizada en Castilla y León ha sido de carácter indefinido, lo que en palabras del secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGT CyL “es una gran noticia que se debe al efecto positivo que está teniendo la reforma laboral”.

Sin embargo, el hecho de que la contratación indefinida estatal se encuentre en el 40% significa para Santa Eufemia que “todavía queda mucho por hacer en Castilla y León en cuanto a las políticas de empleo”.

Y es que, para el secretario de acción sindical, existe un "estancamiento" en la creación de empleo

En este sentido, la organización sindical espera, y así lo reclama a la Junta de Castilla y León, que en los presupuestos para 2023 se “pacten las políticas de empleo en el marco del Diálogo Social que permitan seguir aumentando la contratación indefinida.

CEOE

CEOE Castilla y León ha calificado de preocupantes los datos del empleo del pasado mes de agosto, al extenderse a la Comunidad los datos negativos a nivel nacional, conocidos el pasado mes de julio, situándonos a las puertas de una preocupante desaceleración, en un contexto económico incierto al que ya apuntan todos los indicadores.

Ante los citados datos, la Confederación ha insistido en la necesidad de apoyar a las empresas ante este escenario de incertidumbre, adoptando medidas que fomenten la actividad empresarial.

A la persistencia de factores como el aumento de los tipos de interés o la inflación, se han sumado medidas como las relativas al ahorro energético, adoptadas de forma unilateral por el Gobierno de España, sin haber sido consensuadas ni con las comunidades ni con los sectores, que no solamente van más allá de nuestros compromisos europeos sino que vuelven a provocar una inseguridad jurídica que en nada beneficia al impulso de la actividad productiva.

USO

“La pandemia nos ha dejado pocas enseñanzas. El empleo se ha seguido fiando al turismo y a contratos estacionales. Pero, además, encaramos septiembre con más parados en la industria y la construcción. La industria, al igual que los servicios de calidad y estables, deberían estar tirando de la economía y la creación de empleo”, ha advertido Joaquín Pérez, secretario general de USO.

En este sentido, “es cierto que agosto es mes de subida de paro, también en industria con el fin de los contratos de verano. Pero se demuestra con esta nueva subida que cambiar el nombre del contrato, de temporal a indefinido, es un lavado de cara que, a la hora de la verdad, no cambia las mecánicas de contratación. Así, se han firmado 506.731 contratos indefinidos, pero el paro sube en 40.428. Si la firma de un contrato indefinido fuera de verdad la creación de un puesto de trabajo, el paro, obviamente, descendería”.

USO ha pedido “que el empleo vaya de la mano de reformas profundas en los sectores productivos. No vamos a mirar los deberes no hechos en la última década, porque eso ya no tiene solución, pero sí pedimos cambios a marchas forzadas en la estructura productiva, afianzar los de mayor valor añadido que crean puestos de trabajo estables y acordes a la capacitación de nuestros desempleados. Y, por supuesto, una apuesta decidida por la recuperación de los salarios, para eliminar desigualdades y dinamizar y sostener la economía de consumo”.