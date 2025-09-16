AEMET prevé un otoño seco y más cálido de lo habitual en Castilla y León

Martes, 16 Septiembre 2025 08:45

La estación de otoño será seca y más cálida de lo habitual en Castilla y León, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según sus previsiones, durante el trimestre de septiembre, octubre y noviembre, hay una probabilidad del 45 por ciento que sea seco, que aumenta hasta el 60 y 70 por ciento en el caso de las temperaturas más altas.

El suroeste de la Comunidad será la zona más afectada por las bajas precipitaciones

La previsión otoñal llega tras un verano en Castilla y León que ha sido "extremadamente cálido", con una temperatura media de 21,5 grados centígrados, que ha supuesto una anomalía térmica positiva de 2,2 grados.

Es el segundo verano más cálido en la Comunidad desde 1961, solo superado por el de 2022, en que la anomalía fue una décima más.

El periodo estival estuvo caracterizado por valores diurnos "extremadamente cálidos", con una anomalía de 2,7 grados más, mientras que las mínimas también fueron más altas de lo normal. E

n concreto, 1,8 grados más.

Además, hubo dos olas de calor, entre el 28 de junio y el 2 de julio y entre el 3 y el 18 de agosto.

El registro máximo en la Comunidad fue de 43,4 grados que tuvo lugar en Candelada (Ávila) los días 12 y 16 de agosto.

La mínima fue el 21 de julio en Cuéllar (Segovia), donde el mercurio bajó hasta los 2,2 grados.

La temperatura media en junio de 2025 fue de 20,9 grados, frente a los 17,5 del valor normal de ese mes; 21 grados en julio (20,3 grados es lo habitual).