TRIBUNA/ Carta abierta al alcalde de Soria 

Ricardo Mínguez Izaguirre, doctor ingeniero de caminos y urbanista, dirige una carta abierta al alcalde de Soria en la que insiste en la petición de convocatoria del Consejo de Urbanismo como foro idóneo para analizar el problema del Cerro de los Moros y debatir democráticamente las posibles alternativas y sus consecuencias.

Ilmo. Sr. He leído con esperanza y con la máxima atención su carta del pasado día 11 dirigida a todos los sorianos. Cómo le agradezco su explícito compromiso de velar por los intereses de Soria. Nos pide rigor en las propuestas para que tengan encaje legal y confianza en la gestión de la Corporación que preside. Y reconoce la gravedad del problema planteado por el intento de urbanizar el Sector del Cerro de los Moros y la importancia para Soria de encontrar y gestionar la mejor solución para los intereses de la ciudad.

Somos muchos quienes desde diferentes atalayas, además de reclamar la protección de los terrenos que conforman el paisaje machadiano del Castillo y el Cerro de los Moros, intentamos aportar alternativas viables técnica y jurídicamente a las únicas que hasta ahora han trasladado a los medios usted mismo o el concejal de Urbanismo: su permuta por la práctica totalidad del patrimonio municipal de suelo o la compra de los terrenos por el precio que supuestamente pagó el actual propietario (por cierto, los ya famosos 44 millones de euros ¿se refieren a la totalidad del Sector o solamente al 68 % propiedad de la sociedad Pilares del Arlanzón?) Y ello sin aportar ninguna justificación que las avale como únicas posibles. Hasta ahora solamente se habían referido al informe del Secretario municipal, pero en su carta habla de informes, tanto de los técnicos municipales como de asesores externos especializados en el tema, que justificarían esas desastrosas opciones. ¿Acaso ha contratado el Ayuntamiento esas asesorías externas que algunos reclamamos sin respuesta? A quienes nos hemos preocupado por el estudio del problema con ánimo de ofrecer alternativas positivas nos encantaría conocer esas “variantes posibles” a que hace referencia.

En cualquier caso, la confianza que nos pide, y que gustosamente le otorgaremos, en una sociedad democrática requiere dos condiciones previas: la transparencia de todas las actuaciones municipales y la apertura a la participación ciudadana en todos los asuntos de especial trascendencia, y éste, como bien sabe, lo es, Sr. Alcalde. ¿Cuál es el medio para atender a esas dos condiciones? ¿Qué foro existe en la estructura actual del Ayuntamiento para que puedan exponerse y debatirse de forma ordenada las propuestas de asociaciones o particulares que deseen colaborar para la mejor resolución del problema? Sin duda que el ya constituído Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo.

Son públicas y notorias las peticiones de convocatoria del Consejo por parte de partidos políticos de la oposición y por particulares interesados en colaborar con el Ayuntamiento para hallar la mejor solución del problema, evitando las descalificaciones gratuítas de las propuestas o ideas aportadas y activando la participación constructiva de la ciudadanía, que el propio Ayuntamiento califica como “uno de los pilares de la acción de gobierno”. La definición del Consejo recoge como sus objetivos “recoger las propuestas de distintos colectivos y adecuar la política municipal a la realidad social y debatir los proyectos urbanísticos, con el objetivo de convertirlo en un Consejo de la Ciudad y abordar en él los proyectos más transversales”. No va a encontrar mejor oportunidad de cumplir con sus planteamientos democráticos que convocando ese Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo.

A ello se comprometió en el Pleno celebrado el 20 de noviembre pasado. No valen, por extemporáneas, las declaraciones de su concejal de Urbanismo remitiendo la convocatoria del Consejo a “cuando se disponga de la propuesta del actual promotor”. ¿Es una broma? ¿No ha presentado ya el promotor su propuesta de Modificación del PGOU en diciembre de 2019? ¿Es que el Ayuntamiento ha hecho dejación de sus competencias urbanísticas en manos del promotor? No parece necesario explicar que en este caso debe ser el Ayuntamiento quien defina lo que hay que hacer, sin esperar, para debatir sobre ella, otra propuesta del creador del actual problema. Máxime cuando hay fundadas opiniones de que han vencido los eventuales derechos urbanísticos de la propiedad del suelo.

Dice en su carta que están (el Gobierno municipal, se entiende) a disposición de los sorianos para darnos las oportunas explicaciones sobre la situación actual y sobre las decisiones que se adopten por el Ayuntamiento. ¿Para cuándo la participación ciudadana? Muchos pensamos, ingenuamente quizás, que debiera ser previa a la toma de decisiones. ¿Y no es el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo el lugar más adecuado para las ofrecidas explicaciones y el debate previo a la toma de decisiones? Decisiones que, naturalmente, siempre corresponderán al Ayuntamiento, no al Consejo. Pero tampoco a los propietarios del suelo o a sus valedores.

No se equivoque, Sr. Alcalde. El problema planteado por la Modificación del PGOU no es sólo jurídico, como declara a los medios el Sr. Concejal de Urbanismo, basado, sin duda, en el informe del Secretario del Consistorio (quien, por cierto, no parece que alzara su voz-o su informe- advirtiendo, en su día, de las “devastadoras” consecuencias que para el Ayuntamiento tendría la firma del denostado convenio de 2004, el que usted mismo calificó en el Pleno del 20 de noviembre como “timo del tocomocho”. ¿Recuerda?) En primer lugar requiere un análisis técnico que analice si la propuesta presentada cumple las determinaciones básicas del Plan, y, en caso contrario, si hay solución o soluciones que ajusten el planeamiento urbanístico al interés público respetando los legítimos intereses particulares del promotor. En paralelo, o en segundo lugar, entrarían en juego los argumentos jurídicos que analicen la viabilidad de aquellas soluciones a la luz de los eventuales derechos de la propiedad de los terrenos. Pero, en cualquier caso, Sr. Alcalde, corresponde al Ayuntamiento la iniciativa para definir la política municipal que permita resolver el problema.

En resumen, Sr. Alcalde, haga honor a su petición de confianza convocando a la mayor brevedad posible el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Urbanismo, dando voz en el mismo a los profesionales técnicos, jurídicos y políticos que puedan aportar cualquier ayuda para que el Ayuntamiento que preside adopte la mejor solución para lograr lo que es común objetivo de todos: la salvaguarda del patrimonio cultural de los sorianos con el mínimo coste para las arcas municipales. Esté seguro de que contará con la sincera y desinteresada colaboración de todos ellos y, en ese camino, con la plena confianza en su buen hacer, que en tantas acciones ha demostrado. Ahora necesitamos hechos, no dudosas declaraciones en los medios que sólo aportan innecesarias alarmas y la sensación de una absoluta falta de rigor amparada en la falta de transparencia. No olvide que la confianza se sustenta en la verdad; así de sencillo.

Fdo: Ricardo Mínguez Izaguirre