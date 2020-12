TRIBUNA/ Agua de Soria

Lunes, 14 Diciembre 2020 19:40

Ángel Coronado reflexiona, con buenas dosis de ironía, sobre el precio y la sostenibilidad del agua de Soria.

TRIBUNA/ Agua de Duero

Si fuese círculo diría que no me cuadra, la verdad. Nadie lo es. Por mi parte sigo diciendo que no me cuadra.

Igual que todo el mundo, empiezo a cansarme un poco de tanta noticia falsa. Fake news. Lo diremos así. Hasta la lengua se nos está disolviendo. Fake news, por más que bien sabemos que la noticia falsa no existe sin la buena. Pero lo malo no es eso. Lo peor es no saber cuál es cuál. Ya va siendo hora de que el altísimo se siente con el bajísimo para poner en todo esto un poco de orden.

No me cuadra. El otro día me dijeron por la calle que ya cotiza en bolsa el agua, pero no la fecal. La de beber. No me cuadra. Como si fuese una noticia de las buenas. Me lo decía como contento y no me cuadra. Tanto como lo haría la del aire, la bolsa del aire, del aire de respirar si me dijera que ya cotiza. Fake news.

Pero vamos a ver, pedazo de atún. No te quites la mascarilla (como dice Illa) ¿No te das cuenta? ¿Pero es que no te das cuenta?

Cuenta de qué

De que no cuadra. ¡Atún! ¡Calamar! ¡Que ahora te vas a enterar!

Voy a decirlo ya. Esto no da para más. Me refiero a eso de las tarifas planas, en general, pero estrechando un poco la enormidad del campo semántico que cubren. Como la masa mondonguera de hacer chorizos (las chichotas) se comprime para meterla por el embudo que hace de la chichota chorizo, así vamos a comprimir lo de las tarifas planas en general para meterla por el embudo de la tarifa plana del agua de beber, pero no del agua en general, porque del agua de beber en otros lugares nada sé pero del agua de Soria capital sé. Sé de la tarifa plana que aplica la que gestiona. La que gestiona por externalización externalizada y externalizante del Ayuntamiento en ella, Agua de Soria, que así se llama la que nos gestiona externalizadamente el agua.

¿Externalización?

Sí. Me cuadra. Quitarse algo de encima. Como si un tren se quita los vagones de encima. Que si fuese círculo no me cuadra pero esto sí, esto me cuadra. Cada tanto tiempo y de forma matemática pago tarifa plana. Lo que no me cuadra es que pago algo así como diez veces más de lo que gasto. Pago cuarenta m3 y gasto 4

¿Cómo?

¡Cómo que como! ¡Atún! ¡Calamar, que te vas a enterar con o sin mascarilla (como dice Illa)!

A cualquier persona decente se pueden meter ganas de hacer cosas malas. Todos tenemos un precio. Más o menos alto, pero todos lo tenemos. Yo me aguanto, pero casi no puedo resistir las ganas de dejarme un grifo abierto. Es que me voy al grifo y lo abro, es un decir, pero es que un día lo abro y lo dejo abierto todo el rato, qué barato, qué barato.

¡Atún! ¡Cierra ya! ¡Mira el contador! ¡Que llevas cincuenta! ¡Borrico!

Y en esto sucede algo que se veía venir. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, al borrico se pone cara de caballo, y al caballo de mono y al mono sucede otra cara francamente humana y cada vez más humana, una cara que de momento es de lo mejorcito que nos va quedando. Y fuera ya de la cuadra empiezan a cuadrarte más y más cosas.

¿Y ahora qué te cuadra, bonito? (aquí un recuerdo a la milana bonita de Los Santos Inocentes)

Ahora que me acuerdo. Me cuadra lo de la bolsa

Dime, bonito, dime algo de la bolsa de la que me hablas Wall Street. Ya cotiza en Wall Street el agua de beber

¿Pues sabes qué te digo? Que a mí también empiezan a cuadrarme más cosas. Resiliente. Me cuadra resiliente, que te jodas sonriente.

Y ya todo más tranquilo nos pusimos a charlar y después me dijo que había otra cosa que no le cuadraba, pero antes, y me preguntó qué cosa y le dije sostenible porque tanto en la planta de señoras como en la de caballeros de cualquier gran superficie había prendas interiores sostenibles por efecto de la misma ley de la gravedad y me dijo que ya lo sabía pero que no le cuadraba, lo siento decía como cambiando de tema pero que no le cuadraba tantos y tan grandes autobuses en Soria, tan pequeña y peatonalizada y tan sostenible y le dije lo del misterio de lo sostenible de la circulación resiliente, que ya, que ya te veo bonito (Delibes decía bonita, milana bonita) que ya te veo escorando hacia el este en dirección Noviercas derecho a la veinte mil vacas del navarro que viene echando leches y es que si fuera círculo no me cuadra porque cómo vamos a destrozar un acuífero sostenible resiliente sin CO2 y estar ahí, Soria pura cabeza de Extremadura, CESEFOR, cómo vamos a poder hacer todo eso, CESEFOR, y luego seguimos de charleta bastante más tiempo hasta que se nos hizo tarde.”

Fdo: Ángel Coronado