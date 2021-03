Sancionados cinco jóvenes por intentar celebrar fiesta

Sábado, 27 Marzo 2021 12:52

La Policía Nacional ha iniciado catorce propuestas de sanción para cinco personas, de entre 24 y 32 años, por intentar celebrar anoche una posible fiesta en un local de Soria capital.



Los hechos sucedieron sobre las 22:45 horas de ayer cuando, desde un vehículo, varias personas estaban introduciendo bebidas en un local de una céntrica calle de la ciudad, según ha informado este sábado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Cuando los agentes llegaron al local para comprobar los hechos, y tras identificarse como policías y pedir reiteradamente que les abrieran la puerta, nadie les quiso abrir.

Finalmente se identificó a los cuatro jóvenes que estaban en el interior y fueron para sanción por desobedecer a agentes de la autoridad y por incumplimiento de las medidas anticovid, relacionadas con no llevar mascarilla e incumplir el límite de movilidad nocturna fijado entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Cuando ya estaba acabando la intervención policial, se personó en el lugar un joven, que pretendía entrar en el local, sin motivo justificado para encontrarse fuera de su domicilio a esas horas.

El joven desobedeció reiteradamente las indicaciones de los agentes en el sentido de que no podía entrar y permanecer en el local, que era lo que pretendía.

En aplicación de la ley de protección de la seguridad ciudadana, fue denunciado por desobedecer las indicaciones de los funcionario policiales y además se le propuso para sanción por no cumplir con el límite de movilidad nocturna, al estar fuera de su domicilio pasadas las 22:00 horas sin motivo justificado por la legislación.

Esta actuación se enmarca en la labor de la Policía Nacional de protección de la seguridad ciudadana y de aseguramiento del cumplimiento de las medidas, establecidas por las autoridades competentes, para la prevención y control de la crisis sanitaria que ha provocado la covid-19.