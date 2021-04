Propuesta de sanción por fiesta en Medinaceli

Martes, 27 Abril 2021 12:53

La Guardia Civil ha identificado, de momento, y denunciado a diez personas que presuntamente participaron el pasado 27 de marzo en una fiesta en un establecimiento público de Medinaceli, en la que supuestamente se vulneraron algunas de las medidas para frentar la expansión del coronavirus.



En las imágenes difundidas en las redes sociales aparecían, entre otros, la cantante Leticia Sabater, y el concejal del PP en el Ayuntamiento de Medinaceli, José Soriano, aunque fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno en Soria no han podido precisar si entre los posibles sancionados se encuentran estas personas.

Según puede apreciarse en el vídeo, la fiesta habría consistido en la reunión de unas 20 personas en un establecimiento de Medinaceli donde, supuestamente, no se guardaban las medidas anticovid prescritas por la autoridad sanitaria, según ha informado hoy en un comunicado la Subdelegación del Gobierno.

Aunque la Guardia Civil no tuvo conocimiento de la presunta fiesta el mismo día de su celebración, se detectó posteriormente cuando se colgaron imágenes a través de las redes sociales.

En las imágenes se ve consumiendo bebidas a un grupo de personas que cantan y bailan sin guardar la distancia de seguridad y sin mascarilla.

Una vez visionado el video, componentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria iniciaron una investigación para identificar a los participantes, de tal forma que hasta la fecha ha dado como resultado la identificación de diez personas, las cuales han sido propuestas para sanción ante la autoridad competente, en este caso, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

La Guardia Civil continúa las gestiones para la identificación del resto de los participantes en esta reunión.