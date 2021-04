Denunciados cuatro talleres ilegales de reparación

Jueves, 22 Abril 2021 17:22

La Policía Nacional ha llevado a cabo en la ciudad de Soria una operación, denominada Biela, en la que ha descubierto cuatro talleres ilegales de reparación de vehículos en el Polígono Industrial Las Casas, en los que ha incoado diez denuncias y 14 propuestas de sanción.



El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, acompañado de la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, y el comisario jefe de la Policía Nacional, Honorio Pérez, y el presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, ha explicado esta tarde en rueda de prensa los detalles de la operación policial.

En la operación se han incoado diez denuncias a estos cuatro establecimientos y 14 propuestas de sanción más para los propietarios de vehículos que no tenían seguro y han sido identificadas 12 personas que se encontraban en estas instalaciones.

En las inmediaciones y en el interior de las naves y locales inspeccionados se encontraron 66 vehículos de potenciales clientes de estos talleres ilegales.

Los representantes de los empresarios del gremio de la reparación de vehículos se habían referido en diversas reuniones mantenidas con el subdelegado del Gobierno a la existencia de talleres clandestinos que incluso ponen en peligro la seguridad vial, puesto que muchas veces utilizan en sus reparaciones materiales no homologados.

Además, a esta ausencia de garantías para los clientes, esta práctica supone fraudes fiscales y laborales, atenta en no pocas ocasiones contra el medio ambiente y pone en peligro la pervivencia de los talleres que cumplen con todos los requisitos legales necesarios para el ejercicio de este trabajo.

En una reunión celebrada el pasado mes de febrero entre la Subdelegación del Gobierno, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio de Soria, con la presencia de los responsables provinciales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se informó por parte de los empresarios de que tenían noticias de que estaban operando en la capital talleres de reparación de vehículos de forma ilegal.

Esta información, que ofrecía datos parciales y sin confirmar, motivó que se realizara un operativo policial con la planificación de vigilancias en determinadas naves o locales de la ciudad. El dispositivo específico de actuación se llevó a cabo en fases de mañana y tarde, en función de la actividad detectada en cada uno de estos establecimientos.

Finalmente, ayer y en la mañana de hoy se realizaron inspecciones en cinco de estas naves y locales que fueron llevadas a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría, con el apoyo de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

Se han realizado de forma sincronizada en turnos de mañana y de tarde por diferentes equipos de inspección y han colaborado inspectores de Consumo, de Medio Ambiente y de Seguridad Industrial de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, así como los inspectores de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Además, se ha realizado la comprobación de licencias de actividad a través de la Policía Local del Ayuntamiento de Soria.

El primero de los establecimientos inspeccionados fue propuesto para sanción precisamente por este motivo, por carecer de la preceptiva licencia de actividad.

En esta misma nave, se incoó un acta por parte del Servicio de Medio Ambiente; otra, por parte de Seguridad Industrial, y dos más por parte de Consumo, una de ellas referida al incumplimiento de la normativa para frenar la expansión de la covid-19.

La Inspección de Trabajo formuló dos denuncias por incumplimientos de la normativa laboral, una por infracción a la Seguridad Social y otra por infracción a normativa de riesgos laborales.

La Policía Local incoó un acta por carecer de licencia de actividad.

Por último, se propuso para sanción a los propietarios de cinco vehículos que allí había por no tener seguro y después se amplió este tipo de denuncias a otros nueve titulares de vehículos encontrados en el resto de talleres ilegales que también carecían de seguro.

En los otros tres locales se han levantado sendas actas por parte de Seguridad Industrial puesto que se detectó que se reparaban vehículos en estos lugares, aunque no estaban abiertos al público. Se consideró por parte de la Inspección en esta materia que deberían cumplir unas mínimas medidas de seguridad que no se percibieron.

La Policía Nacional continúa con la operación en la investigación e inspección de otras naves, locales o establecimientos de la ciudad de Soria, dedicados a la reparación de vehículos, el tratamiento de sus residuos y el control de los posibles vertidos perjudiciales para el medio ambiente.