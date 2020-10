Recogida de firmas para frenar marcha de nueve médicos

Domingo, 18 Octubre 2020 13:54

El PSOE de Soria ha iniciado este domingo una campaña en la plataforma Change.org, que completará con una recogida de firmas presencial en los municipios afectados, para defender la continuidad de los nueve médicos que tendrán que abandonar sus plazas en Soria para tomar posesión en otras provincias.

La campaña de recogida de firmas se encuentra en http://chng.it/9XsszYDXHW



El secretario general del PSOE, Luis Rey, ha coordinado este domingo la reunión mantenida entre los responsables de la Ejecutiva Provincial, parlamentarios autonómicos, alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados gobernados por el PSOE, y portavoces de aquellos en los que la alcaldía no es socialista, para analizar la situación de los nueve médicos que el viernes pasado recibieron la noticia de que deberán abandonar sus plazas en Soria para tomar posesión en otras provincias de la comunidad.

"La primera de las acciones lanzada en la mañana de hoy ha sido el inicio de una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org que se complementará con una recogida de firmas presencial en los propios municipios afectados, involucrando a asociaciones vecinales y colectivos afectados", ha explicado en en un comunicado.

Además, se realizarán una serie de reuniones informativas con distintos colectivos para tratar de aunar esfuerzos para lograr que Soria no vea mermada su atención sanitaria, "una vez más y por la desastrosa gestión del PP en la Junta de Castilla y León" ha criticado Rey.

El secretario provincial del PSOE ha recogido la inquietud de los municipios afectados como Soria, Almazán, Berlanga, Covaleda, San Leonardo, Quintana Redonda, Matamala o Arcos de Jalón, en los que casi 9.000 habitantes verían mermadas sus prestaciones sanitarias al perder su facultativo de referencia tras incumplir la Junta de Castilla y León la palabra dada a los mismos de que se les permitiría mantener su plaza en Soria a través de una Comisión de Servicios al menos en tanto en cuanto dure la situación generada por la pandemia por el virus del COVID19.

"Estamos hablando de nueve profesionales a los que en la convocatoria de la oposición a la que se presentaron se anunciaron las plazas en Soria, a quienes después de conocerse que no había plazas suficientes convocadas en Soria se les comprometió que podrían mantener su puesto actual a través de una Comisión de Servicios, y a quienes finalmente el pasado viernes se les anunció que no tenían alternativa, que deberán tomar posesión el próximo viernes 23 de octubre de sus plazas definitivas en otras provincias de la comunidad", ha explicado.

Rey ha recalcado que Soria no puede ser una vez más quien sufra los "desmanes" de la gestión sanitaria del Partido Popular.