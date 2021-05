Madrugada tranquila sin toque de queda

Domingo, 09 Mayo 2021 11:33

La derogación del toque de queda en Soria se ha saldado con una madrugada tranquila en la que, según fuentes oficiales del Ayuntamiento de Soria, la Policía Local sólo ha tenido que intervenir en una ocasión, en la que ha interpuesto seis denuncias por consumo de alcohol en la vía pública.



La actuación, en la que han colaborado Policia Local y Policía Nacional, se ha registrado a las 1:15 horas en la Dehesa, parque público de Soria en el que acuden algunos grupos de jóvenes para celebrar "botellones".

El resto de la noche, según ha confirmado el Ayuntamiento de Soria, no se han registrado incidencias salvo algunas llamadas por ruido pero que no han concluido con ninguna sanción, al detenerse antes de la presencia de los agentes y no producirse ninguna identificación.

La Policía Nacional ha tenido también una noche tranquila, según fuentes oficiales de la Subdelegación del Gobierno, en el que ha levantado seis actas por el toque de queda, antes de las 24:00 horas, y una por no portar mascarilla.

En la provincia, según estas mismas fuentes, tampoco ha habido incidentes reseñables.

Los grupos de jóvenes han sido los que han salido a la calle tras derogarse el toque de queda a las 12:00 horas, algunos de los cuales han manifestado que para ellos suponía recuperar la libertad perdida durante el estado de alarma.