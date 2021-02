Los padres protestan por silencio de Ayuntamiento en guarderia

Miércoles, 10 Febrero 2021 07:19

Los padres/madres/tutores de los niños y niñas menores de tres años usuarios de la Escuela Infantil Municipal “Rosa León” se han manifestado a las puertas del centro educativo para reclamar una solución al Ayuntamiento de Soria, titular del centro infantil.

Este es el link que os dirigirá al pequeño video del acto reivindicativo: https://we.tl/t-6XDtIkRmPX?src=dnl

"Es un mensaje a quienes dirirgen el Ayuntamiento de Soria, estamos hartos/as ya de su silencio, su actitud arrogante ante este problema que consideramos de vital importancia puesto que se trata de nuestros hijos. Ellos no nos oyen, no nos contestan, no nos informan", han denunciado en un comunicado.

Los padres han recordado que el Ayuntamiento de Soria les comunico el cambio de empresa en la gestión del centro infantil el pasado 26 de enero mediante carta entregada por la dirección del centro escolar junto con una hoja para cumplimentar sus datos familiares y los de las condiciones actuales que cada uno tenía para remitirla al Ayuntamiento de Soria antes del 10 de febrero.

"Queremos hacerle saber al Ayuntamiento que no nos pueden marcar plazos, porque en ningún momento hemos sido legalmente notificados y por tanto no nos pueden imponer los plazos", han apuntado.

A pesar de su imposibilidad jurídica de marcarles plazos y mirando siempre por el bienestar de sus hijos, los padres han reclamado al Ayuntamiento que les mande el nuevo proyecto educativo y las nuevas condiciones que esta gestión conlleva, también a partir de septiembre, de todas las formas posibles.

En este sentido han remitido, según han señalado en un comunicado, al menos 50 escritos vía registro oficial que no les han sido contestados; han ealizado diversas llamadas a los Servicios Sociales Municipales pero nunca nadie les sabe dar información, ni la persona indicada les devuelve las llamadas; han comunicado en múltiples ocasiones vía mail ante el departamento de Servicios Sociales y el mail al efecto que les marcaban en la carta, pero nadie responde.

Ayer mismo han presentado a la Alcaldía las 329 firmas que han recogido a través de la plataforma Change.org en favor de su propuesta de que les dejen acabar el curso escolar con y como lo comenzaron.

Además han reclamado la mediación del director provincial de Educación de Soria, del gerente de Servicios Sociales y del propio Procurador del Común, con 122 firmas físicas.

Por las causas antes señaladas, por tanto y tanto silencio, ayer por la tarde en la puerta del Centro de Educación Infantil Municipal Rosa León, se ha realizado un acto de protesta en el cual han roto las hojas de datos para demostrar al alcalde y a todos los concejales (de gobierno o de la oposición) que éstas no son formas.

"¡ASÍ NO! No nos pueden pedir que nos fiemos a ciegas, que dejemos en manos del desconocimiento la educación y el cuidado de nuestros hijos. No recibirán las fichas que nos han remitido hasta que no tengamos respuesta a nuestra petición legítima de información. Ante su silencio, aquí tienen nuestra voz, representando a la de nuestros hijos menores de 3 años. https://we.tl/t-6XDtIkRmPX?src=dnl (enlace al video)", han resaltado.

Además han denunciado a la sociedad soriana los "extraños modos de participación ciudadana y falta total de transparencia" que este Ayuntamiento de Soria tiene para con sus administrados.

"El poco interés que ha demostrado por facilitarnos información o por tratar de rebajar este conflicto de intereses que nos pilla en medio a los niños y a sus padres. Este modo de actuar, bien nos recuerda a otras épocas autoritarias, cuando se privaba a los ciudadanos de sus derechos. Por no recordar las amenazas recibidas por el concejal de Servicios Sociales el pasado 26 de enero en relación a la retirada de la subvención que algunos sinceramente, nos parece lamentable". han explicado.

Por último, los padres han reiterado que sólo quieren información sobre el proyecto educativo y las nuevas condiciones a partir de septiembre, por ser un derecho elegir sobre la educación de sus hijos.

"Sólo queremos que nuestros hijos acaben el curso con y con quien lo comenzaron y poder decidir para septiembre si el cambio es adecuado", han reclamado.