Los obispos rechazan numerus clausus en celebraciones

Sábado, 16 Enero 2021 14:49

Los Arzobispos y Obispos de las once Diócesis de Castilla y León han rechazado este sábado el criterio de numerus clausus impuesto por la Junta para las celebraciones religiosas en los templos de la Comunidad.

Los arzobispos y obispos de la Comunidad han señalado en un comunicado que son conscientes del grave momento sanitario que vive la región a causa de la pandemia COVID 19, lo que exige a todos una gran responsabilidad y han recordado que en estos meses de pandemia las once diócesis, en sus miles de parroquias y comunidades, han aplicado las indicaciones sanitarias y aceptado la limitación de aforos y

actividades.

"Aceptamos que en la actual situación haya que hacer un esfuerzo mayor para evitar los contagios y evitar el colapso de nuestro sistema sanitario, pero no nos parece razonado ni aceptable que el criterio de ese mayor esfuerzo sea una limitación de aforo expresada en términos absolutos –máximo de 25 personas por templo– cuando la superficie y volumen de los miles de templos, ermitas y capillas que hay en Castilla

y León es muy diversa. Creemos que el criterio proporcional que se ha seguido en toda España durante las diversas fases de la pandemia puede considerarse más ecuánime", han argumentado.

Para los arzobispos y obispos de las once Diócesis de Castilla y León, el criterio del numerus clausus es, además, injusto por desproporcionado, ya que impide el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de culto (art. 16, 1º de nuestra Constitución) a personas que podrían ejercerlo en tantos de nuestros templos que, aun con estricta limitación proporcional de aforo, podrían acoger a más de 25 participantes sin poner en riesgo la salud propia y ajena.

"Hemos hecho llegar a los responsables políticos nuestra firme oposición al criterio de numerus clausus, en la esperanza de que nuestras razones fueran escuchadas a ejemplo de lo ocurrido en otras Comunidades autónomas que, habiendo establecido numerus clausus, rectificaron y volvieron al criterio proporcional aplicado de manera general en los diversos aforos", han manifestado.

Por ello han pedido al Gobierno de Castilla y León que suprima el numerus clausus de 25 personas y permanezca la limitación proporcional y razonada de aforos en templos, como en el resto de comunidades.

Al mismo tiempo, han expresado su compromiso de seguir instando al pueblo cristiano a poner en práctica las medidas acordadas por las autoridades para prevenir los contagios.

"Si reivindicamos el derecho del pueblo cristiano a participar en la Eucaristía es porque estamos convencidos de que la celebración de la Pascua dominical es fuente del amor y de la esperanza que nuestra sociedad necesita especialmente en esta hora", han resaltado.

Además han recordado el acuerdo que contempla las medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, entre las que se encuentran las referidas a los lugares de culto.

En primer lugar, las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos podrán desarrollarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios interiores, siempre que,

respetándose las medidas generales de prevención, no se supere un tercio de su aforo, con un máximo de 25 personas.

En segundo lugar, se ajustarán los horarios de las celebraciones teniendo presente que la hora de comienzo de la limitación de libertad de circulación de las personas en horario nocturno está fijada a las 20.00 horas

Estas medidas entrarán en vigor en la fecha de hoy, 16 de enero de 2021 a las 20.00h., y mantendrán su eficacia mientras esté declarado el estado de alarma.

Además, se recomienda que los encuentros de catequesis y otros tengan lugar en el templo parroquial.

El Acuerdo de la Junta no recoge otras disposiciones. Por tanto, en el resto de actividades de la vida parroquial se continuará como hasta el presente.