La ONCE abre nueva sede en la ciudad

Viernes, 05 Marzo 2021 15:42

La ONCE ha nombrado a Leire Cayero Garay nueva directora de la Organización en la Agencia de Soria, tras la apertura de este centro.

El primer acto oficial de la nueva directora ha sido recibir al alcalde de Soria, Carlos Martínez, y al subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, para mostrarles la labor de la Organización en la provincia.

Los dos responsables políticos han conocido de primera mano la labor que realiza la ONCE en esta provincia, y han sido informados sobre cómo realiza la ONCE la atención a las personas afiliadas y como, a través del Grupo Social ONCE, extiende también su solidaridad al resto de personas con discapacidad en Soria.

Además de la nueva directora, el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y la presidenta del Consejo, Rosa Rubio, han acompañado a los dos políticos en un recorrido por la nueva sede, situada en la Plaza San Clemente, número 7, finalizando con la visita a la Exposición de Material Tiflotécnico, Educativo y de Rehabilitación.

Martínez y Latorre, de la mano de especialistas de la ONCE, han podido comprobar in situ las tecnologías y los libros adaptados que permiten a los niños ciegos o con discapacidad visual ser uno más en las aulas; igualmente, instrumentos tecnológicos que facilitan la vida cotidiana en la escuela, el trabajo o en el hogar; y la información suficientemente accesible a todos los servicios. Además, conocieron las técnicas y herramientas que mejoran la autonomía personal y la movilidad en las calles y pueblos de la provincia

“Igual derecho a ser diferentes”

Nacida en Bilbao en 1993, Leire Cayero Garay cursó el Grado en Ingeniería Química en la Universidad del País Vasco; es Master en la misma materia y logró una Beca Máster Repsol “Be the Future” (2017-2018), tras trabajar en varias empresas.

En la ONCE se ha formado en Dirección de centros y en Coordinación de recursos humanos y generales y también ha sido vendedora de las loterías responsables de la Organización en la ciudad de Bilbao.

Para la nueva directora, su objetivo es “centrar mis esfuerzos en este proyecto, el de la ONCE y la acción social desde su agencia de Soria, dado que persigue los mismos ideales que yo defiendo cada día para todas las personas, es decir, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes".

“Comienzo una nueva etapa llena de retos e ilusiones al frente del excepcional equipo que la ONCE tiene en Soria y, como decía una de las personas a quien admiro, Steve Jobs, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces”, ha explicado.

La ONCE en Soria

Soria cuenta con 104 personas afiliadas a la ONCE. De ellas, 54 viven en la capital soriana, y el resto en la provincial. Un total de 54 son hombres y 50 mujeres.

Para proveerlas de los servicios que la ONCE pone a su disposición, la Organización cuenta con un equipo técnico compuesto por un maestro, un instructor tiflotécnico, una trabajadora social, un técnico de rehabilitación, una psicóloga, un técnico de empleo y una animadora sociocultural.

Además, hay que señalar la labor del equipo de mediadores de la Fundación ONCE de Ayuda a las Personas con Sordoceguera (FOAPS), que hace posible la comunicación con las personas sordociegas.

Soria cuenta con siete estudiantes ciegos o con discapacidad visual, dos en la capital y cinco en el resto de provincia; tres de ellos son ciegos totales. También cuenta con un elevado número de pensionistas.

La Agencia de la ONCE en Soria tiene 30 vendedores en toda la provincia, de los que 18 ejercen su labor en la capital. Para la gestión de la venta de productos de juego responsable cuenta con el equipo de ventas, compuesto por una gestora y una promotora comercial.