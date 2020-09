La Junta programa quincena de actividades culturales

La Consejería de Cultura y Turismo consolidará, durante el mes de octubre, la oferta de la red de centros culturales con la programación de una quincena de actividades.

El programa incide en la atracción de públicos diversos, en la fidelización de espectadores y usuarios y en la celebración de las actividades en entornos seguros y de confianza. En el caso de Soria, el Museo Numantino y la Biblioteca Pública de Soria acogerán las actividades de la oferta cultural ofrecida por la Consejería de Cultura y Turismo para el mes que comienza mañana.

La historia de la carretería soriana en el Museo Numantino

El Museo Numantino mostrará al público, a partir de la segunda semana de octubre, la exposición temporal ‘Carros y carretas’ que surge de la donación de un carro en un estado excepcional de conservación y su traslado al Museo, lo que ha motivado un trabajo de investigación. El carro estará instalado en la sala central y diversa cartelería y documentación fotográfica mostrará la historia de la carretería en Soria, en colaboración con la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Por otra parte, el Museo Numantino continúa abierto a visitas y talleres escolares de centros educativos que se soliciten bajo demanda.

Biblioteca Pública de Soria

En cuanto a la Biblioteca Pública, son numerosas las iniciativas que se llevarán a cabo en sus instalaciones. Arranca el mes, el día 1, con la propuesta de títeres de María Parrato, ‘Palabras de caramelo’. Se trata de una adaptación de la obra de Gonzalo Moure en la que una buscadora de historias narra las aventuras de Kori, un niño sordo y Caramelo, un joven camello.

La actividad se enmarca en el programa Biblioescenas, al igual que la actuación del Claudio Cleaner, un espectáculo de clown para toda la familia que se pondrá en escena el día 3 de octubre.

También en el ámbito de las artes escénicas, el jueves 8 de octubre es el turno para el clásico ‘El lazarillo de Tormes’ y el jueves 15, en la iniciativa ‘Mejor con Arte’, se pondrá en el escenario el teatro clásico “Es de Lope”.

Continuarán las puestas en escena con la representación ‘Mujeres del siglo de oro’, a cargo de Teatro Corsario (jueves 22 de octubre) y la adaptación de la novela poética de José Jiménez Lozano, que trasladará a los espectadores, de la mano de la compañía Saltatium, ‘El mudejarillo San Juan de la Cruz’, que recorre las vicisitudes de la vida del místico del siglo XVI.

Animación a la lectura: Virticuentos desde casa

Para los fines de semana llegan los Virticuentos, sesiones virtuales de cuentacuentos accesibles desde el Canal de YouTube de la Biblioteca y que duran desde el viernes a las 17.00 horas hasta el domingo a las 23.59. Todas estas actuaciones están a cargo del grupo Trastadas y comenzarán el fin de semana del viernes 9 al domingo 11 con la sesión ‘Animaladas’. Continuarán del 16 al 18 de octubre con la cita denominada ‘Al calor de la lumbre’. La última propuesta de animación a la lectura a través de los Virticuentos se titula ‘Leyendas urbanas’ y está destinada a un público adolescente, que podrá seguir la actividad en director por Instagram a partir de las 12.00 horas del sábado 31 de octubre.

Cabe recordar que, en el ámbito de Internet, el Archivo Histórico Provincial presentará vídeos promocionales, a través de la web y de sus redes sociales, con el objetivo de transmitir una imagen dinámica y actual de los servicios prestados en los archivos y dar a conocer el gran público el valioso patrimonio documental que atesoran.

Exposición sobre Delibes

La Biblioteca Pública contará, desde el sábado 24 y hasta el mes de diciembre, con una exposición temporal que versará sobre la vida y obra del literato Miguel Delibes. Con el título ‘Miguel Delibes 1920-2020. El autor y sus personajes’ la muestra pondrá a disposición de los visitantes paneles explicativos dedicados a los personajes de las novelas del escritor, acompañados de bibliografía y un folleto de la exposición.

Otras actividades: clubes de lectura y talleres

Durante todo el mes se reiniciarán las sesiones presenciales de los cinco clubes de lectura narrativa de adultos, a los que únicamente podrán asistir 10 participantes por sesión.

Además, la Biblioteca Pública acogerá un taller de ‘lettering’, que es el arte que consiste en dibujar letras a mano para ser aplicadas posteriormente sobre objetos o superficies. Será impartido los días 22, 23 y 24 de octubre por The Flower Journal, en tres sesiones de 120 minutos. Está dirigido a mayores de 16 años y es necesaria una inscripción previa para no superar el máximo de 10 participantes. El uso de la mascarilla es obligatorio en la actividad, así como el uso de un kit individualizado que no será compartido entre participantes.

La apuesta por una “cultura segura”

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega Álvarez, ha confirmado en la presentación de las actividades regionales que los compromisos establecidos por la Consejería para la presente legislatura consistenten en proporcionar una “programación cultural permanente de alto nivel”. La oferta se ha definido bajo las premisas del compromiso con la excelencia y la calidad de una agenda cultural ambiciosa y que se renueva permanentemente a partir de las iniciativas y actividades que ofrecen los Museos Provinciales, las Bibliotecas Públicas y los Archivos de Castilla y León.

También pretende favorecer una cultura cercana e inclusiva con actividades para todos los públicos: niños, jóvenes, adultos, personas con necesidades especiales y también para colectivos con mayor dificultad en su acceso a la cultura. La propuesta promueve una oferta de actividades que tiene un amplio desarrollo presencial pero que también incorpora nuevos productos y contenidos culturales online, que tienen un amplio seguimiento y que abren nuevas posibilidades a explorar en el futuro.

El consejero señaló que las propuestas se hacen apostando por una “cultura segura”, en espacios que han incorporado a su funcionamiento medidas y procedimientos de seguridad sanitaria que garantizan que las actividades culturales que ofrecen puedan ser disfrutadas por los ciudadanos en un entorno de confianza.

La programación cultural octubre 2020 de la red de centros culturales estará disponible para su consulta por los ciudadanos en la web y en las redes sociales, tanto de la Consejería, Castilla y León es Vida, así como en la de todos los centros y en el enlace de Cultura de la Junta: Boletines Cultura.