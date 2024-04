El PSOE apuesta en Ólvega por bonificar IBI a vecinos que instalen placas solares

Domingo, 07 Abril 2024 13:59

El Grupo Municipal Socialista de Ólvega apuesta por la bonificación del IBI para todos los propietarios de viviendas que instalen sistemas de energía solar fotovoltaica.

En el último pleno celebrado en la localidad moncaína, la portavoz socialita Montse Tello ha defendido una moción en la que se proponía la aplicación de una bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles de hasta el 50 por ciento para todos los vecinos que apostaran por la instalación en sus inmuebles de este tipo de energía limpia.

La propuesta consideraba que el tiempo en el que se debería aplicar esta rebaja en el conocido como IBI podría oscilar entre 3 y 5 años.

“Somos consciente de que la cantidad económica no es muy elevada, pero consideramos que podría ser un pequeño aliciente para quienes apuesten en por la energía solar como un modo de proteger el medio ambiente” ha defendido en la sesión plenaria.

Los socialistas detallaron que es una bonificación que ya se está aplicando en otras localidades y coincidiendo con la instalación que ha realizado el ayuntamiento de placas en los edificios municipales merced a una subvención del gobierno de los fondos DUS 5000.

El desembolso que pueda suponer la instalación de estas placas solares puede constituir un freno importante a la hora de apostar por esta medida y por ello desde el PSOE se añade que “ el IBI es uno de los impuestos de los que se nutre las arcas municipales pero estas bonificaciones que proponemos no supondrían una gran merma para el presupuesto de la localidad y sí un estímulo para quienes estén pensando en instalar las placas solares” ha apuntado Tello para defender una medida que finalmente no salió adelante por el no de la mayoría del PP.

Mina Petra

En la sesión plenaria correspondiente al mes de abril, los ediles socialistas también presentaron otra moción encaminada a poner en valor uno de los parajes más peculiares y significativos de la localidad como es la mina Petra.

Por ello se instaba al ayuntamiento a reclamar a la Junta de Castilla y León un convenio de colaboración para llevar a cabo las acciones necesarias para la rehabilitación de este espacio natural de modo que pueda ser un reclamo turístico más.

El camino verde que bordea el casco urbano atravesando una parte de la sierra del madero llega hasta enclave minero abandonado desde los años 80.

El grupo socialista ha reclamado en más de una ocasión la reparación de las vallas de seguridad que llevan estropeadas desde hace más de un año.

Además, sería conveniente la instalación de bancos, paneles informativos que explicaran la historia de este yacimiento de oligisto que ya fue explotado en la antigüedad tal y como figuran en lad crónicas de la época romana donde se alababa la calidad del mineral.

Posteriormente a principios del siglo XX, la explotación minera se reanudó de una manera industrial transportando el mineral a las fundiciones del norte del país a través de la línea férrea Soria Castejón.

Tras un descarrilamiento del tren y el quiebro de la empresa, se dejó abandonada hasta que a mitad de siglo volvió a reanudarse la actividad para cerrarse definitivamente en los años 80. Tras este abandono, los manantiales de la Sierra del Madero afloraron en las antiguas galerías formado una laguna de aguas turquesas que dan al paraje un peculiar aspecto que invita a su disfrute y se ha convertido en uno de los atractivos turísticos de Ólvega pero que actualmente no está debidamente acondicionado.

Los votos en contra del PP no permitieron que esta moción saliera adelante alegando que se acondicionará con fondos propios del Ayuntamiento, si bien el grupo socialista considera que un convenio con la Junta de Castilla y León podría dimensionar las actuaciones en el paraje.

Desde el PSOE se defenderá en las Cortes autonómicas una PNL reclamando este convenio.