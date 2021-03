El mural de cinco nombres propios del feminismo

Domingo, 21 Marzo 2021 14:55

La actividad #ElMuroSeMultiplica se ha materializado este fin de semana en la sede de ANDE Soria. Los rostros de cinco de los nombres propios del feminismo internacional ya lucen en esta fachada situada en la calle Nicolás Rabal, en la entrada al centro de salud La Milagrosa.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Soria ha tratado de responder a la polémica en torno a un mural que representaba el rostro de 15 mujeres, nombres propios que pertenecen a la historia del feminismo, y que se trató de eliminar en Madrid, en el barrio de Ciudad Lineal.

El colectivo artístico Unlogic Crew ha materializado el mural desde el jueves que persigue hacer reflexionar sobre la importancia de la presencia de referentes en todos los espacios y, por supuesto también en la calle.

La concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo, ha subrayado que “apoyamos que el muro localizado en Madrid no se borrara, ahora apoyamos que el muro se multiplique y lo traemos a las calles de nuestra ciudad. No podemos reflejar a todas, pero pretendemos que sea un homenaje para cada una de las mujeres que han contribuido a la igualdad, de aquellas que conocemos su nombre y de las que no, y también queremos que se convierta en un mensaje que reivindique un futuro justo e igualitario en todos los rincones del mundo”.

En el mural que se puede ver en la fachada de la sede de ANDE Soria están reflejados los rostros de Rigoberta Menchú: la voz ancestral de la madre tierra; Rosa Parks, la inspiración inagotable; Emma Goldman, clave en la lucha por la emancipación de la mujer; Angela Davis, filósofa, política, activista antirracista y feminista; y Valentina Tereshkova: la primera mujer en el espacio.

