El Campus de Soria incrementa su número de alumnos en curso 2025-26

Martes, 21 Octubre 2025 16:23

El Campus universitario de Soria ha incrementado este curso su número de alumnos hasta alcanzar los 1.658, según datos oficiales de la Universidad de Valladolid (UVa):

Los 1.658 alumnos matriculados este año en el Campus sorianos suponen 39 más que en el último curso.

En alumnos de nuevo ingreso, se han matriculado este curso 486 alumnos, 82 más que el curso pasado.

En la Facultad de Ciencias de la Salud de Soria, en el grado de Enfermería, se han matriculado 253 alumnos -la misma cifra que el curso anterior-, de ellos 62 de nuevo ingreso.

En el grado de Fisioterapia, se han matriculado 205 alumnos, de ellos 53 de nuevo ingreso.

En la Escuela de Ingeniería de la Industria Forestal, hay este cfurso 38 alumnos en el grado en Ingeniería Forestal:industrias Forestales, de los que 21 son de nuevo ingreso.

En el grado de Ingeniería Agraria y Energética, hay 108 alumnos matriculados, de ellos 28 de nuevo ingreso.

En la Facultad de Traducción e Interpretación, hay 133 alumnos, de ellos 20 de nuevo ingreso.

En la Facultad de Educación de Soria, hay 174 alumnos en el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de los que 31 son de nuevo ingreso.

En el grado en Educación Infantil hay 238 alumnos matriculados, de ellos 82 de nuevo ingreso.

En el grado en Educación Primaria, hay 281 alumnos, de ellos 81 de nuevo ingreso.

La Facultad de Ciencas Empresariales, cuenta con 132 alumnos en el grado en Administración y Dirección de Empreas, de ellos 64 de nuevo ingreso.

En el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, hay 26 alumnos, de los que 10 son de nuevo ingreso.

Y por último, en el grograma de estudios de grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y grado en Administración, hay 108 alumnos, de los 28 son de nuevo ingreso.