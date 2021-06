Dos nuevos estrenos en Cines Lara

Lunes, 14 Junio 2021 16:35

Cines Lara adelanta al jueves dos estrenos en su cartelera.

EN UN LUGAR TRANQUILO 2

Tras los fatales acontecimientos sucedidos en la primera parte, la familia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe) debe enfrentarse a los peligros del mundo exterior mientras luchan en silencio por sobrevivir. Forzados a aventurarse en lo desconocido, pronto se dan cuenta de que las criaturas que cazan orientadas por el sonido no son la única amenaza que acecha más allá del camino de arena. Secuela de la exitosa producción "Un lugar tranquilo" (A Quiet Place, 2018).

Un Lugar Tranquilo 2 | Tráiler Oficial Español | Paramount Pictures Spain - YouTube

EL OTRO GUARDAESPALDAS

Michael Bryce (Ryan Reynolds) puede haber salvado a Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) -y a sí mismo por el camino- de una muerte segura. Sin embargo, aun quedan asuntos pendientes entre este dúo y la mujer de Darius, Sonia (Salma Hayek). Una de las asesinas más peligrosas del mundo acaba de ser liberada de prisión, pero no está dispuesta a disfrutar de la libertad sin la compañía de su marido. Darius y Sonia volverán a enredar a Michael en una nueva misión, esta vez intentando salvar a Europa de un poderoso villano (Antonio Banderas).

El Otro Guardaespaldas 2 (2021) Tráiler Oficial Español - YouTube

Y el viernes entra nuestro tercer estreno :

EN UN BARRIO DE NUEVA YORK

En el barrio de Washington Heights en Manhattan, Usnavi de la Vega (Anthony Ramos) se enfrenta a la difícil decisión de cerrar su negocio en la ciudad neoyorquina y volver a República Dominicana. En este barrio mayoritariamente hispanoamericano las calles están hechas de música. Pero Usnavi tiene un sueño, y aunque llegar a conseguirlo es difícil, porque el mundo no tiene en cuenta a los soñadores, conseguirá ponerlo en práctica con la música para demostrar que ni él ni sus vecinos de The Heights son invisibles. Adaptación cinematográfica del multipremiado musical de Broadway In The Heights, de Lin-Manuel Miranda..

En un barrio de Nueva York - Trailer español (HD) - YouTube

Además, el viernes Cines Lara reestrena EL HOBBIT. LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS. Tercera y última entrega de la Trilogía de EL HOBBIT (adaptación cinematográfica en tres partes de la obra que Tolkien publicó en 1937) dirigida por Peter Jackson.

PROGRAMACIÓN DEL 17 DE JUNIO 2021 CINES LARA HORARIO SALA 1 SUEÑOS DE UNA ESCRITORA EN NUEVA YORK 18,00 7 años EL HOBBIT. LA DESOLACIÓN DE SMAUG 20,00 12 años SALA 2 SOLO UNA VEZ 18,15 20,30 16 años y distintivo especialmente recomendada para el fometo de la igualdad de género SALA 3 UN LUGAR TRANQUILO 2 18,15 20,30 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 4 EXPEDIENTE WARREN. OBLIGADO POR EL DEMONIO 18,00 20,30 16 años SALA 5 CRUELLA 18,00 20,30 12 años SALA 6 EL OTRO GUARDAESPALDAS 2 18,15 20,30 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 7 DESPIERTA LA FURIA 18,00 20,15 16 años SALA 8 LA CASA DEL CARACOL 18,15 20,15 16 años

PROGRAMACIÓN DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2021 CINES LARA HORARIO SALA 1 DESPIERTA LA FURIA 18,00 16 años EL HOBBIT. LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS 20,15 12 años RESTRENO - ESPECIAL TRILOGIA HOBBIT SALA 2 SOLO UNA VEZ 18,15 16 años y distintivo especialmente recomendada para el fometo de la igualdad de género EN UN BARRIO DE NUEVA YORK 20,15 7 años ESTRENO NACIONAL SALA 3 UN LUGAR TRANQUILO 2 18,15 20,30 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 4 EXPEDIENTE WARREN. OBLIGADO POR EL DEMONIO 18,00 20,30 16 años SALA 5 CRUELLA 18,00 20,30 12 años SALA 6 EL OTRO GUARDAESPALDAS 2 18,15 20,30 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 7 EN UN BARRIO DE NUEVA YORK 18,00 7 años ESTRENO NACIONAL SOLO UNA VEZ 20,35 16 años y distintivo especialmente recomendada para el fometo de la igualdad de género SALA 8 LA CASA DEL CARACOL 18,15 20,15 16 años