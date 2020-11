CARTA AL DIRECTOR/ Del Cerro al Ayuntamiento

Viernes, 27 Noviembre 2020 16:14

Ángel Coronado insiste en esta carta al directo en el Cerro de los Moros y el reparto urbanístico del mismo, en un entorno cultural, paisajístico y patrimonial como el Duero y la ermita de San Saturio.

¡Cómo no! ¡Cómo rechazar el reparto del Cerro de los Moros! ¡Cómo quererlo todo para uno! ¡Cómo reclamarlo todo para Soria! Lo haría, pero es que yo no tengo terrenos allí. Solo me gusta pasear por todo aquello. Tengo derecho a pasear por allí. Si el Cerro de los Moros fuese mío, no lo sé, pero seguramente no lo haría, porque desde el cerro no se ve el cerro. O quizá sí… ¿A quién no le gusta pasear?

Imagino también que sudaría frío, si el cerro fuese mío, pensando al tiempo en el derecho de todo el mundo a mirarlo. Con ojos de ladrillo, con ojos de poeta, con ojos de luto, con ojos de bailas y de fiesta. Como en tiempos de sequía, mi cerro sería esa charca de agua que se llena también de sed. De gacelas y de fieras. Yo gacela. Me llamarán fiera, pero soy gacela, qué carajo.

Esta es la cosa. Una charca. Gacelas, depredadores. Que venga el árbitro.

Y entonces aparece el Ayuntamiento. Es el de Soria. El cerro está en Soria.

Y esto es ahora un sainete. ¡Cómo no! ¡Cómo rechazar el reparto del Cerro de los Moros! ¡Cómo quererlo todo para uno!, dice el Ayuntamiento. Al cerro hay que partirlo.

Y esto una mesa redonda. Pide la palabra uno y se la conceden. Y dice: Cuando lo de Salomón, nadie le preguntó al niñito. (sigue un silencio según el moderador de la mesa)

Y esto es lo que piensa un paseante: Ya veo a la ermita del santo protegida por una batería de fuertes proyectores de color escondidos entre cárdenas roquedas. Si la ermita está en rojo, no pasear. Es un accidente. Un rascacielos en el cerro de los moros. Se ha pasado en altura (a los edificios un poco más altos que los de su Orihuela natal, Miguel Hernández, poeta y cabrero, llamaba rascaleches). Mientras se derriba, no pasar. Multa de doscientos euros.

Otro día me la encuentro de verde: Ya se desmochó el rascaleches. A pasear.

Y ahora toca la diferencia entre certeza y verdad, dice un soriano discípulo de no recuerdo qué pensador o de varios: Según creo, eso de la verdad, que debe ocupar el centro, no funciona. Hay muchas verdades y por eso hay muchos centros. Y si no que se lo pregunten a Saturio, nuestro santo, el de la ermita. Desgraciadamente, su centro no está en la cintura. ¿O es que a falta de culo hay que enseñar la teta?

Este Saturio es un crack y Salomón es Salomón. No hay que darle vueltas. Eso es lo cierto.

Fdo: Ángel Coronado