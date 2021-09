VOCES8 canta con alegría

Martes, 21 Septiembre 2021 14:12

El miércoles 22 de septiembre, a las 20:30 horas, el Auditorio “Odón Alonso” del Palacio de la Audiencia recibe sobre el escenario al ensemble vocal VOCES8, uno de los conjuntos británicos vocales más versátiles.

El título elegido para este concierto “Sing joyfully”, que significa de manera literal “cantar con alegría”, no puede ser más acertado.

El programa, como es seña de identidad en un gran número de ensembles a capela británicos –tal y como escuchamos a los King’s Singers en las dos ocasiones que visitaron el festival en 2013 y 2017– tiene el repertorio renacentista, hoy representado por William Byrd, Palestrina, Thomas Weelks y Orlando di Lasso, como punto de partida

para luego demostrar su versatilidad con arreglos de algunos temas y estándares de la cultura popular del siglo XX, como el mítico Cheek to cheek de Irving Berlin, el bolero Sway (Quién será) de Pablo Beltrán o Underneath the Stars de Kate Rusby.

VOCES8 realiza giras internacionales e interpreta un extenso repertorio tanto en sus conciertos a capela como en sus colaboraciones con orquestas y reconocidos directores, compositores y solistas, presentándose en salas como el Wigmore Hall de Londres, la Cité de la Musique de París, la Konzerthaus de Viena, el NCPA de Pekín o el Palacio de Bellas Artes de México D. F., entre otras.

Durante la temporada 2021-22, VOCES8 regresa a los escenarios con conciertos en vivo, ha llevado a cabo durante la pandemia varias ediciones del festival en streaming “LIVE from London”, y lanzará la VOCES8 Digital Academy, un programa online que integra la interacción en vivo con recursos audiovisuales y está destinado a conjuntos corales de todo el globo. En agosto de 2021 ha lanzado el álbum Infinity con Decca Clássics y continúa editando música con Edition Peters.

El ensemble trabaja con Roxanna Panufnik como compositora en residencia y Jim Clements como arreglista en residencia. VOCES8 desarrolla además el proyecto VOCES8 Foundation, que cada año llega a cuarenVOta mil personas a través de sus programas y conciertos en la iglesia de St. Anne y St. Agnes de Londres y otorga ocho becas anuales en la Milton Abbey Summer School.

El concierto “Sing joyfully” ofrecido por VOCES8 tendrá lugar el próximo miércoles 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Palacio de la Audiencia. En la presente edición del Otoño Musical Soriano – Festival Internacional de Música de Castilla y León sigue marcada por las restricciones impuestas por la pandemia, con un aforo reducido para garantizar el distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla en todos sus actos.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es

PROGRAMA:

Miércoles, 22 de septiembre, 20:30 h. C. Palacio de la Audiencia

VOCES8

Sing joyfully

Andrea Haines, soprano

Molly Noon, soprano

Katie Jeffries-Harris, mezzosoprano

Barnaby Smith, contratenor

Blake Morgan, tenor

Euan Williamson, tenor

Christopher Moore, barítono

Jonathan Pacey, bajo

William Byrd (ca. 1543-1643)

Sing joyfully

Benjamin Britten (19131976)

Danzas corales, de Gloriana

Tiempo

Concordia

Tiempo y concordia

Campesinas

Rústicos y pescadores

Danza final. Homenaje

Sergei Rachmaninoff (1873-1943)

Bogoroditse Devo (Ave María), de Las vísperas Op. 37

Giovanni Pierluigi da Palestrina (ca. 1525-1594)

Magnificat Primi Toni

Thomas Weelkes (1576-1623)

As Vesta was from Latmos Hill descending

Orlando di Lasso (ca. 1530-1894)

Dessus le marché d’Arras

Jean Sibelius (1865-1957)

Be still my soul (Finlandia)

Kate Rusby (1973) – arr. Jim Clements

Underneath the stars

Nat King Cole (1919-1965) – arr. Jim Clements

Straighten up and fly right

Irvin Berlin (1888-1989) – arr. Jim Clements

Cheek to cheek

Jerome Kern (1885-1945) – arr. Jim Clements

I won’t dance

Van Morrison (1945) – arr. Alexander L’Estrange

Moondance

Luis Demetrio (1931-2007) y Pablo Beltrán Ruiz (1915-2008) – arr. Alexander L’Estrange

Sway (¿Quién será?)

Al Jolson (1948-2013) – arr. Jim Clements

Me and my shadow