Visita institucional de la nueva delegada territorial a la Diputación

Jueves, 19 Septiembre 2019 16:22

La nueva delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha cursado esta mañana visita institucional a la Diputación Provincial de Soria, en la que ha mantenido una reunión con su presidente, Benito Serrano.

Se trata de la primera visita institucional que realiza, tras su toma de posesión como delegada territorial, el pasado día 10, en su compromiso de trabajar, como representante de la Junta de Castilla y León en la provincia, desde la lealtad institucional, el diálogo y la colaboración.

Si bien la intención de la delegada era reunirse en el mismo día también con el alcalde de Soria y el subdelegado del Gobierno, los compromisos de agenda de Carlos Martínez y Miguel Latorre no lo han hecho posible, por lo que mantendrá sendos encuentros en breves fechas.

Esta primera toma de contacto ha servido para tratar, aunque de manera sucinta, los temas en las que ambas instituciones comparten competencias y que afectan de manera directa a todos los vecinos de la provincia, asuntos que tratarán en mayor profundidad en próximas reuniones, de carácter más técnico y de manera sectorial.

Serrano ha agradecido “esta visita de Yolanda de Gregorio a la Diputación, hasta hace cuatro días tu casa y ahora representando a la Junta de Castilla y León, y trabajando conjuntamente con la Diputación Provincial de Soria y con el resto de instituciones para poder llevar adelante todos los proyectos que tenemos en esta provincia”.

El presidente de la Diputación ha deseado a la delegada “los mejores éxitos, porque van a ser los de todos los sorianos”.

De Gregorio ha manifestado el carácter reivindicativo de ambos representantes, “los dos vamos a trabajar conjuntamente por esta provincia y vamos a reclamar representando a ambas instituciones. Tenemos muchas actuaciones conjuntas que trabajar, son muchos los proyectos que tenemos en marcha y hoy vamos a hacer un primer repaso a todos ellos. Coincidimos en que nuestra principal preocupación son los ciudadanos de nuestra provincia; hoy es el inicio de una amistad institucional, estoy convencida de que vamos a ir de la mano para reivindicar en todos los ámbitos que sean necesarios. La Diputación es una institución en la que he estado muy poco como diputada provincial, pero la he cogido mucho cariño y, como he dicho, mi mano siempre va a estar tendida, como también lo va a estar con el Ayuntamiento de Soria y los otros 182 municipios, con los que me he comprometido a trabajar”.

La delegada territorial ha manifestado que una de sus prioridades son las telecomunicaciones, infraestructura muy importante para todos los sectores de la población. “El presidente de la Diputación y yo tenemos un compromiso muy grande con la creación de empleo, consideramos que es la fórmula más adecuada para luchar contra la despoblación y para ello debemos ofrecer a las empresas las infraestructuras necesarias, y una de ellas son las telecomunicaciones”.

De Gregorio ha recordado el compromiso de aumentar las prestaciones y los recursos en el territorio para llegar al mayor número posible de personas, facilitando oportunidades laborales y de inversión.

Junto al empleo, ha citado a los Servicios Sociales, la Sanidad y la Educación como los cuatro pilares básicos en los que deben trabajar los distintos gobiernos con el fin de conseguir un verdadero desarrollo del ámbito rural.