Un emprendedor para la actividad física y el deporte

Jueves, 10 Noviembre 2022 08:23

El soriano Alonso Hernansanz es el responsable de AH Centro, un Centro de Entrenamiento Personal y Readaptación de lesiones, que ha abierto en Soria hace dos semanas y lo ha hecho con éxito.

Al joven le tocó emigrar para estudiar en Zaragoza lo que le gustabam Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y después a Sevilla para completar el master de readaptación de lesiones.

Ha regresado “a casa”, a su Soria natal, y ha decidido materializar, a sus 24 años, lo que ha aprendido abriendo un centro que, según ha resaltado, ha empezado con buen pie.

“Llevo un par de semanas y de momento funciona bien”, ha resaltado.

Hernansanz ha señalado que la sociedad cada vez hace más deporte y eso genera más lesiones, sobre todo si no se hace de forma correcta.

A la consulta van jóvenes desde 16 años a hombre de hasta 70 años que quieren tratarse de lesiones y también realizar un entrenamiento personal.

“Son gente que quizá no quiere ir al gimnasio porque hay mucha gente o los aparatos están ocupados, y prefiere estar aquí una hora entrenando e irse a casa”, ha manifestado.

Lo fundamental del entrenamiento, sobre todo si se cogen pesos, es hacer los ejercicios bien.

“Es importante que el ejercicio esté controlado, para que el usuario no sienta dolor y no se repita. A lo mejor con veinte años, no te duele, pero a los 40 años, notas todo lo mal que has hecho”, ha apuntado.

Malas posturas en el trabajo, repetición de movimientos… el trabajo genera también problemas musculares, que pueden ser corregidos por Hernansanz, que supervisa la adaptación y, si es necesario, deriva al fisioterapeuta.

Hernansanz ha resaltado que en Soria se hace mucho deporte y de hecho, hay varios gimnasios, y todos llenos

Montar la empresa no le costó en exceso, según ha reconocido. Ha sido rápido y lo que más ha tardado es conseguir los materiales, que han tenido que llegar desde otras provincias.

Además ejerce como readaptador físico en el C.D. San José.

AH Centro se encuentra en los bajos de un bloque de viviendas de la calle Enrique Pascual Oliva, junto al hospital Virgen del Mirón (telefóno 686 86 78 75, mail info@ahcentro.com o instagram) y en el mismo hay herramientas para que el deporte sea la puerta de la calidad de vida y salud.