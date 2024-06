UGT muestra satisfacción por preacuerdo en convenio de Oficinas

Jueves, 13 Junio 2024 14:15

En el día de hoy se ha alcanzado un preacuerdo en la mesa de negociación para la renovación del Convenio de Oficinas y Despachos de la Provincia de Soria y que llevaba caducado desde finales de 2022.

FeSMC-UGT Soria ha mostrado en un comunicado su satisfacción con este preacuerdo y ha considerado que las condiciones acordadas mejorarán la vida de las personas trabajadoras del sector, con un acuerdo a 4 años con una subida salarial que va desde el 14,75%, hasta el 15,30% en las categorías más bajas, lo que recortará las pérdidas de poder adquisitivo que las personas trabajadoras del sector habían sufrido en los últimos años.

Además, se han conseguido nuevos derechos como la adecuación de los nuevos permisos laborales, acumulación de lactancia hasta 20 días laborables, aumento del seguro de accidentes hasta los 25.000 euros, complemento al 100 por ciento de la IT, días 24 y 31 de diciembre pasan a ser no laborales y no recuperables.

FeSMC UGT Soria, con este preacuerdo, ha asegurado que ha cumplico con su máxima de no aceptar pérdidas de derechos, de reducir la pérdida de poder adquisitivo que hemos sufrido durante años las personas trabajadoras de Soria y luchar en las mesas de negociación para que las condiciones laborales de Soria sean como mínimo iguales al resto de provincias de Castilla y León.