TRIBUNA / Soria Oculta ¿Solución del Cerro?

Sábado, 18 Febrero 2023 08:33

Saturio Hernández de Marco incide en este artículo de opinión sobre el Cerro de los Moros y su posición en expediente urbanístico, que nunca será limitar la edificación a 400 apartamentos "más bajitos". Insiste en que los promotores tienen la obligación legal de urbanizar y el Ayuntamiento en sistemas generales, lo que puede cambiar la situación.

El 23-6-2021 El Mirón de Soria daba cuenta de los premios de la Fundación Antonio Machado y del ganador del 2º premio a Samuel Martínez Tovar con el título "La agonía del Cerro de los Moros" segundo premio de la modalidad de poesía, categoría B, estudiante del IES Antonio Machado, en que se dice,

“LA AGONÍA DEL CERRO DE LOS MOROS

Hoy el viento acaricia la orilla del Duero

como un viejo sus últimos blancos cabellos,

que trata de que no desaparezcan

segados por el hacha indigna del tiempo.

Es acariciada, y espera su paliza del año, de lluvias y granizos y soles

primero esperados y luego, no tanto.

La acariciamos también con nuestros pies los locos

que venimos taciturnos a morir en vida.

La acariciamos y esperamos su purga,

de todos los males que nos achacan,

llevándoselos el viento, que la estepa surca.

-Qué mal hicimos nosotros, los locos,

que nadamos en los prados grises

para curar disgustos y apagar sofocos.

Qué hicimos mal para que nos arranquen

de nuestras frías manos las últimas piezas

del rudimento de nuestra tranquilidad,

por sembrar la inhumana huella humana,

que solo quiere acaparar más y más.

Hoy la ribera del hijo de Urbión está sola,

y se siente más sola que nunca

pues la persigue su fatua soga.

Hoy el viento acaricia la vera del Duero

como un viejo sus últimos blancos cabellos,

sabiendo que en cualquier momento,

no habrá cabeza que agarre ningún pelo”.

El 28.12.2022 se publicaba una Tribuna muy interesante sobre la Soria oculta y el Cerro de los Moros: sí parece que se ha de atender a la fecha de la publicación y su significado, pero también puede -podría- pensarse que va en serio: dejemos ahí la dicotomía; y valen las dos alternativas, aun siendo contrarias.

Recordando eso, no dejamos de pensar en el hecho de lo complicado que es escribir con un aparte a eso del cariño -netamente falso- y demás monsergas que sólo se traducen en la defensa implícita de lo contrario que dicen defender o criticar -no lo saben ni ellos-, eso del patriota pie a tierra. Qué mal se hizo.

Al fin y al cabo estamos en carnaval.

Otros/as/otres suelen pensar, pero como si estuvieran en el mar de los sargazos, en explicar o adivinar en qué posición se encuentra o está el que esto escribe y qué defiende. Y eso que alguno, quizá pseudónimo, me señala de intereses ocultos concordando con las ideas del alcalde, los dos para edificar, más de relieve con un comentario anterior de “Carlos Martínez -alcalde- …”.

Eso es poco interesante en todos sus aspectos, pues, aunque defienda o defendiera la precisión de sí al edificar, o que no al edificar, lo que nunca defendería es lo de esas asociaciones de todo pelaje sobre hacer edificios más bajos, como nos mostró la noticia de Soria Noticias, 21-4-2022, que no pueden desmentir, está escrito y bien escrito, y a la que hemos hecho mención en anteriores comentarios.

O no sería partidario de hacer no 1300 viviendas, sino 400 apartamentos, que serían “más bajitos” para coordinarse con quien ha dicho eso en Soria Noticias.

Nos encontramos en esta situación y en el hecho de que, las presuntas, las ganancias empresariales han acabado prevaleciendo plenamente sobre la sanidad de humanos y animales, así como sobre la seguridad pública, tal como se ha podido posteriormente comprobar, después de más de 20 años de investigación y de estar latente, lo que ha estado y parece que va a seguir estando, porque los promotores tienen que urbanizar.

Y el Ayuntamiento tiene que invertir conforme a la ley autonómica, y no tiene dinero, no disponibilidad, salvo que suba más el IBI o cambien la plusvalía, y dentro de no se sabe cuándo seguirá siendo inconstitucional por no atender a la capacidad económica.

O busquen una alternativa de permuta en derecho inviable por la valoración, ya que al no tener instrumentos de planeamiento de desarrollo el suelo no es edificable.

E inviable porque tiene que salir a publicidad y concurrencia.

Y esas asociaciones de todo pelaje, con alegaciones, más de 100 folios, “qué trabajo nos manda el Señor” se encuentran en el blanqueamiento de su actuación, la denominada protección del Cerro igual que los que hablan del “cariño de …”, pues se está y nos encontramos en el conocido como greenwashing (del inglés Green, verde, y whitewash, blanquear o encubrir), que significaría algo así como una forma de lavado ecológico o eco-blanqueamiento, y consiste en «…orientar la imagen de marketing de una organización o una empresa hacia un posicionamiento ecológico mientras que sus acciones van en contra del medio ambiente»

Bueno, la verdad sea dicha, es que se ha escrito mucho sobre el Cerro, y aún queda “ah, pero hay que urbanizar”, por los propietarios, en Junta de compensación, y por el Ayuntamiento, cada uno en su ámbito y competencia, pero ya ha pasado el verano, antes las Fiestas de San Juan, luego ha venido septiembre, y las fiestas de San Saturio, Navidades, se inicia la cuesta de Enero, y los plazos de la aprobación corren, y no desbocadamente, como las asociaciones de todo pelaje y defensores/as de contenido inane y estancado y los que hablan de plazos, o dicen haber presentado alegaciones a la modificación, no públicas en su integridad, a las cuales tenemos derecho y a su conocimiento completo.

O señalan que el órgano responsable de la Comunidad, por medio del Decreto Ley 2/2022, ha alargado dos años el plazo de …, cuando eso no es así, y aunque fuera de esa línea, tiene que haber acuerdo municipal, que, aquí y ahora, no va a existir nunca, porque no se va a adoptar. -y la posición ultraliberal del Ayuntamiento de Soria es conocida y reconocida y efectiva-.

Y sobre todo “ah, sorpresa, pero hay que urbanizar”.

Y gastarse y prever inversión, además, el Ayuntamiento en sistemas generales para ese Sector, que tienen que estar al mismo tiempo y eso es inimaginable: y eso, así, determinará otra situación.

Pero si pasado el plazo, la propiedad no hace nada, no se dirige a la Comunidad, y el Ayuntamiento no adopta acuerdo, de ningún tipo, la situación de suelo rústico seguiría igual, los propietarios no tendrían derecho a nada más que a tramitar el planeamiento, [-no tienen expectativas a indemnizar, por mucho que esos del cariño u otros igual de similares les digan que sí y que por eso hay que dejar edificar un poco, más bajo, un poco “más bajas” de los presuntos alegantes-], otro más y en el 2035, más o menos, se seguiría hablando de lo mismo del convenio del 2006, -y los concejales y similares de esos años, 2006, con 82 años, más o menos, estarían como concejales y decidiendo de lo mismo, qué suerte-, y por supuesto las asociaciones esas de todo pelaje que son cinco de tres personas seguirían con paseítos de la nada. Y sin articular el ius variandi y dejando vacío de edificabilidad lo que nunca debió tenerla.

Y eso, [qué mal se hizo o se está haciendo], sin mar de los sargazos, y sin tanto “falso cariño”, patriotas -que horror- pie a tierra que vienen.

Pero la situación es como sigue, así veo la misma: qué se hará o qué ocurriría o que ocurrirá si pasado el plazo de la publicidad, ya ha pasado, por cierto, los propietarios no remiten todo el procedimiento a la Comunidad de Castilla y León para su aprobación definitiva, siguiendo el procedimiento.

Y eso si así ocurre, determina, además, que no se dé o no se produzca ninguna decisión del Ayuntamiento, en ningún sentido.

Y claro los que para nada dicen que se han dado un paseo un domingo en el mar de los sargazos, no harán nada, y menos las denominadas asociaciones de todo tipo y mucho pelaje que no ha hecho nada, ninguno de ellos, y como asociaciones no harán nada como no han hecho, ni en esto, ni en el adoquinado, que va contra la más elemental movilidad funcional, no han hecho nada contra el embudo de movilidad del aparcamiento, que tuvo mínimas protestas, pero nada más, y no han hecho nada contra el desequilibrio y desarrollo urbanístico y disfuncional de la construcción y del urbanismo, desordenado, muy desordenado y estrafalario de Soria.

El 7.4.2021 la A. de amigos del Museo Numantino decía algo así como

…”La intervención orientada a urbanizar el Cerro de los Moros, con lo que supone de afección al entorno, choca frontalmente no sólo con la salvaguarda de los valores medioambientales y paisajísticos del espacio, sino también con el entorno de varios BIC como el Castillo, los yacimientos arqueológicos que contiene, la muralla de Soria, la margen izquierda del Duero y el conjunto histórico de la ciudad. ….

Por todo ello, como actuaciones inmediatas, la AAMN reclama:

– que se desestime la urbanización del Cerro de los Moros, sobre todo en las zonas que afectan al cerro del Castillo, al propio Cerro de los Moros, y a las áreas que puedan ser visibles desde las márgenes del Duero y desde San Saturio.

– que por parte del Ayuntamiento de Soria se busquen los medios más efectivos para salvaguardar toda la zona de intervenciones urbanísticas, arbitrando medidas que compensen a los propietarios en los derechos legítimos que pudieran tener…”.

Y menos han hecho en la discusión de si edificios, sí o no, porque lo único que han dicho esas denominadas asociaciones es lo de las casas -edificios- más bajos, como se ha recogido por Soria Noticias, y hemos referenciado en otros comentarios. Varias asociaciones e instituciones han mostrado su rechazo, sólo parcial, a este proyecto y abogan por limitarlo “lo máximo posible” para reducir el impacto sobre el paisaje.

Y el 1.8.2021 en el Diario.es, con la firma de Alba Camazón señala que en el Cerro de los Moros, dice …”Varias asociaciones e instituciones han mostrado su rechazo a este proyecto y abogan por limitarlo “lo máximo posible” para reducir el impacto sobre el paisaje. La sociedad civil empezó a organizarse después de que la organización ecologista ASDEN diera la voz de alarma. Desde la asociación conservacionista, Luis Giménez sugiere que se limite la edificabilidad de la zona y se permita la construcción de unas 400 apartamentos, pero no 1.300…”.

Y esas asociaciones de todo tipo y pelaje no han manifestado preocupación, -y no es preocupación decir urbanizar un poco o edificios más bajos, o 400, como se recoge en El Diario.es-, ni debate sobre el cuanto -en dinero, en euros- tiene que gastarse -ahora se dice invertir- el Ayuntamiento, [y que tiene que gastarse “e invertir”, pues si no lo hace los promotores privados podrían y achacarían al Ayuntamiento su inacción responsable para exigir esa búsqueda cotidiana de que alguien les sufrague un negocio sin ganancias], conforme a la Ley de urbanismo autonómico para las inversiones de infraestructuras precisas y obligadas y que corresponden ejecutar al Ayuntamiento y que complementan la urbanización de obras de exclusiva competencia de la Junta de Compensación, conforme a un proyecto de urbanización, no presentado.

Ah, pero hay que urbanizar.

Y la crítica y las críticas deberán-deberían de ser manifiestas, pues la no acción de los Entes Locales, el no decir nada alegantes, y se desconocen las alegaciones, pero ninguno de ellos ha promovido, como puede, igual que el Ayuntamiento, la supresión de la edificabilidad del Sector y la promoción de BIC para lo que están legitimados, como el Alcalde -y le hemos elogiado en los comentarios tres veces y ésta- y el Ayuntamiento.

Y esa resolución se nos puede decir que se ha desestimado de “refilón”, pero no es así, pues el procedimiento exige un expediente autónomo una vez realizada la petición, pues el peticionario aunque lo hubiera hecho mal.

Y el almirante con mano de hierro lo ha hecho bien, tiene que resolverse con posibilidad de argumentar el por qué, y sus informes, y la notificación de la resolución, admitiendo o no los informes, abre el pie de recurso contencioso; mientras tanto no está resuelto.

Nada de eso hecho, claro.

Y claras las aguas no están o así no parecen.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco