TRIBUNA / Propaganda histórica 

Sábado, 04 Noviembre 2023 07:48

Mario González, al hilo de la celebración de la Semana de la Memoria Histórica, incide en el interés de los dos grandes partidos en mantener la polarización y seguir controlando el relato político, a través de mucha propaganda política y poca memoria histórica.

Estos días se está celebrando en Soria la XVII Semana de la Memoria Histórica dentro de la actividad desarrollada por la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad que dice trabajar por la ‘memoria histórica’ más allá de las exhumaciones, pero que en realidad se trata de otro chiringuito de ‘propaganda histórica’ financiado con dinero público, esta vez a través del Convenio ‘Ciudad con Memoria’ suscrito con el Ayuntamiento de Soria.

Todo este tinglado propagandístico de la PPSOE –todo es, créanme, de la PPSOE- de ‘Memoria Democrática’ tiene más bien poco y de ‘Memoria Histórica’ no tiene absolutamente nada. Todo gravita sobre la represión franquista -de la que te hacen partícipe en cuanto no pienses como ellos- salpimentada con lo que toque en cada momento: perspectiva de género, políticas LGTBI –no en vano en esta edición va una conferencia sobre las conquistas del colectivo desde la Transición-, etc…

Todo, por supuesto, dentro de una estructura mucho más grande financiada con muchísimo más dinero público con el que en el fondo pagan a los comisarios políticos encargados de inyectar esa ‘propaganda histórica’ en el sistema de desinformación que han montado que lo amplificará convenientemente, con la ayuda del equipo de opinión sincronizada, para a base de repetición generar ese resentimiento que mantiene alta la polarización de la que, al final, vive la PPSOE. Sin polarización no podrían mantenerse en el poder y sacarnos la pasta tan fácilmente.

Por eso es imprescindible mantener la llama de las ‘Dos Españas’ –sólo hay una- que permiten hablar de Pasado en lugar de Futuro mientras exhuman a no sé quién, en no sé dónde, dicho con todo el respeto para esas familias a las que manipulan con fines estrictamente políticos.

A la PPSOE le traen al pairo las tumbas, las cunetas y todos los cadáveres que están tirados por ahí, pero le interesa mucho la polarización y controlar el relato, ese mainstream con el que luego, convenientemente maquetado y servido a la opinión pública por los grandes grupos de comunicación que están al servicio del gobierno de la PPSOE, pueden vender cualquier medida incluidos los ya famosos ‘cambios de opinión’. Donde se rechazaba la amnistía por anticonstitucional, ahora no solo es constitucional, solo faltaba, sino una palanca para la convivencia; donde se rechazaban nuevos idiomas oficiales, tanto en España como en la UE, ahora son una exigencia de los Derechos Humanos; donde Israel era una víctima de actos terroristas, ahora el terrorista es Israel por defenderse, y así podríamos seguir varias semanas… ¡Se vale todo!

La PPSOE necesita de esa herida abierta que es aún la Guerra Civil y el Franquismo porque, cuando lo demás falla, siempre pueden meter el dedo en la llaga y ganar tiempo. Son los ‘Anillos de Frodo’ de la PPSOE que, cuando los toca, todo lo demás desaparece.

El principal, sin duda, es Franco, pero no dejan de incorporar otros nuevos como ese ahora tan en boga que conocemos como Leonor. Leonor –tan joven, tan guapa, tan preparada…- les va a dar muchas alegrías, empezando por amortiguar la investidura de un Sánchez que, en el fondo, supone meterle la pala cristiana del pacto con los ‘indepes’ al ‘Resto de España’ y reventar lo poco que queda de Estado de Derecho, porque de democracia no hay nada. El resto de las instituciones guarda un estruendoso silencio, con honrosas excepciones como la del alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso (PSOE), que se merece este reconocimiento y un ¡hurra! por ir contra ese mainstream y atreverse a decir en voz alta lo que piensa una gran mayoría: "no es por convicción para normalizar la vida política en Cataluña, sino una imposición por parte de quien es técnicamente, con rigor jurídico, un delincuente, por conseguir un interés particular, que se ha reído de la justicia española y del pueblo español … No se puede entrar a costa de lo que sea".

Otros podrán pensar que ETA BILDU tuvo el detalle, durante la limpieza étnica que realizó en Vascongadas, de no esconder los cadáveres, aunque algunos quedaran volatilizados por las bombas. Puntos de vista donde todo es “insignificante” (Carlos Llorente dixit).

En definitiva, muchísima ‘propaganda histórica’ y poquísima ‘memoria histórica’ (aquí cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, como en los telefilmes). A mí ya me dan ganas de gritar ¡in-de-pendentzia! Pero no para ellos, que también, sino sobre todo para nosotros, para este ‘Resto de España’ que está pagándoles la fiesta a la PPSOE y a ‘sus indepes’ como auténticos panolis. Dale una vuelta.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados