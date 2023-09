TRIBUNA / Perdona, call me Pagafantas

Viernes, 29 Septiembre 2023 13:27

Mario González, al hilo de la campaña municipal "Perdona, call me Señora", repasa y censura algunos gastos superfluos que los políticos dirigen a solucionar problemas que no existen en la sociedad y que terminan alimentando a redes clientelares.

El otro día, almorzando, me topé con una de las 7.000 servilletas de la campaña municipal “Perdona, call me Señora” promovida por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Soria que nos ha costado a todos los sorianos 15.000 euros para, a su decir, “que la gente piense sobre la forma de utilizar el lenguaje, y específicamente de la infantilización que sufrimos las mujeres, que nos niega y oculta la madurez contribuyendo a perpetuar ideas de subordinación de las mujeres ante los hombres”.

eyendo esto uno se queda como si viviera en otra Soria, en otra España, porque no he tenido la suerte de coincidir con ninguna de esas chiquis, cuquis, etc… de las que nos habla todo el mundo ahora, sino que siempre he tenido que lidiar con mujeres hechas y derechas de las que ni sufren infantilización ni la permitirían jamás ¡Lástima grande!

Donde sí tenemos un problema y grande, tanto en España como en Soria, es en esos gastos superfluos dirigidos a solucionar problemas que no existen –que acaban, por supuesto, alimentando de alguna manera a las redes clientelares de la PPSOE- como y sobre todo en el clima de descontrol del gasto público, dopado por los crecientes y excesivos impuestos y por la inflación, que hace que se puedan malgastar ingentes cantidades de dinero en cosas que nada tienen que ver con los problemas reales de la ciudadanía. Esto lleva pasando demasiado tiempo y seguirá pasando en tanto en cuanto esa ciudadanía que lo paga todo siga abducida por una PPSOE que, no sólo no soluciona ninguno de sus problemas, sino que se permite dilapidar el dinero que tanto les cuesta ganar a sus votantes. ¡Benditos seáis!

Ese clima que permite tirar 15.000 euros aquí, 15.000 euros allá -¡coño, en 7.000 servilletas, 60 camisetas, cuadernos y pinturas fluorescentes cojonudas!, dirán otros- es el mismo que luego da pie a dispendios más gordos tales como el del Cerro de los Moros, donde la factura para todos los sorianos promete ser millonaria como vienen denunciado en este Mirón de Soria numerosos comentaristas, o como el de la famosa 5ª planta del edificio Los Pajaritos II –no se pierdan la acertada tribuna de Ricardo Mínguez Izaguirre titulada “La quinta planta en Pajaritos II: Virguerías de aprendices” (EMS, 21.09.2023)- donde podemos leer lo increíble que resulta “que haya podido construirse semejante edificio sin el concurso municipal; quiere decirse que todo apunta a que es una flagrante ilegalidad consentida y pactada”, amén de todas y cada una de las ilegalidades cometidas, para llegar al meollo de la cuestión y es que dos ‘pajaritos’ dos, se levantaron 300.000 euros por la compraventa de la parcela de Las Ánimas (comprada a la CRS por 100.000 euros y vendida a DOMUS NEBRIJA, promotora de esa 5ª planta, por más de 400.000 euros) que luego fue permutada al Ayuntamiento por 267.976 euros (perdiendo DOMUS) por la parcela municipal contigua a esa promoción (que tenía una valoración oficial de 276.654 euros) y de la que se supone extrajeron la edificabilidad necesaria para construir anticipadamente dicha 5ª planta (multiplicando DOMUS). ¡Bien, coño bien! Que fácil resulta hacer negocios con los padrinos adecuados.

Llegados a este punto y con razón, el Sr. Mínguez Izaguirre se pregunta –lo hacemos todos- por “la identidad de esos dos afortunados … no vaya a ser que tuvieran alguna relación con el Ayuntamiento y pudiera pensarse en el uso de información privilegiada … es tan alto secreto como el precio de compra de los terrenos del Cerro de los Moros” y quizá sea porque sospeche, además, que ambos pudieran pertenecer a la PPSOE e incluso que, en un alarde de proporcionalidad, la una pertenezca a una facción y el otro a la otra. Estamos, con claridad, ante un caso de corrupción y no solo urbanística que, no obstante, se acabará solucionando porque la PPSOE hace tiempo que eliminó el estado de Derecho y la separación de poderes para los imperantes y su séquito. Por eso echo de menos una campaña municipal que visibilice la inmadurez de los contribuyentes que trabajan y pagan sus impuestos para que luego unos politiquillos ganapanes se lo lleven crudo haciendo el egipcio. Una campaña que bien se podría titular ‘Perdona, call me pagafantas’ aunque en realidad ya existe y se llama PPSOE. Así escriben la historia mientras nos hablan de transparencia, de Constitución, de desarrollo sostenible… Bueno, tranquilos, que no pasa nada. Vosotros seguid votándoles.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.