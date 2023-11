TRIBUNA / Manifiesto por la independencia

Viernes, 10 Noviembre 2023 19:29

Mario González incide en este artículo de opinión en el origen del problema político que estamos viviendo estos días, con la amnistía a los independentistas catalanes como telón de fondo. Las comunidades históricas, recuerda, no han caído del cielo.

TRIBUNA / Manifiesto por la independencia

No sólo existen ‘Umpa Lumpas’ en el PSOE, también los encontrarán en el PP, aquí incluso los hay tránsfugas. Son los que ahora convocan concentraciones contra la investidura de Sánchez siguiendo lo que dicta el partido en toda España. No lo hacen contra la política del PSOE porque –no se engañen- en el fondo la comparten. Lo hacen porque Sánchez, igual que Alonso con Checo, les ha pasado en la última vuelta y eso duele.

El PP no está ni contra la ‘Frankenstein 2.0’, ni contra la amnistía, ni contra nada de lo que hace el PSOE. Están en contra de no hacerlo ellos. Desde Aznar -fundador de la PPSOE- el PP no ha hecho otra cosa que convalidar las políticas del PSOE y dar un paso más. ¿Acaso no estamos donde estamos por culpa de un Mariano Rajoy al que le dimos una mayoría absoluta para que lo cambiara todo ¡y no cambió nada!? Pues eso.

‘Soria, ni te la imaginas’ ha terminado por resultar algo premonitorio: nunca pude imaginarme tal cúmulo de idioteces en la PPSOE de Soria, en una facción y en la otra. Si el otro día repasé las del PSOE (ver ‘Los Umpa Lumpas de Soria’, EMS 07.10.2023) hoy les traigo las PP: "si un 20% de los afiliados ha rechazado la amnistía, un porcentaje similar de diputados … pueden votar en contra también en la sesión de investidura"; se ha producido "una ruptura del consenso que ha habido histórico en España, también del modelo constitucional que hemos llevado hasta ahora, con el que hemos estado conviviendo desde principio de la democracia y que lo pone en riesgo. Este modelo prima a unas regiones frente a otras, crea ciudadanos de primera y de segunda y abre la puerta a que mañana se pueda hacer referéndums de autodeterminación en diferentes partes del país" (Benito Serrano dixit).

A partir de ahí, me surge una duda: ¿nos toman por tontos o lo somos realmente? ¿De verdad este señor desconoce lo que pasó tras el “¡Montesquieu ha muerto!” de Alfonso Guerra con el que el PSOE, en el 85, sujetó el Poder Judicial al Poder Legislativo, aprovechando su mayoría parlamentaria?

Lo que vino después fue un gobierno de Aznar que, lejos de restaurar el 122.3 CE, suscribió el ‘Pacto por la Justicia’ convalidando la reforma del PSOE y eliminando, para siempre, la separación de poderes y la democracia. Por eso esta falsa democracia se viene pareciendo, desde entonces, cada vez más al régimen franquista que la alumbró.

¿En el PP no hay listas cerradas y disciplina de voto? ¿Acaso nunca el PP ha pactado con ‘indepes’? Un poquito de por favor. Al PP lo que le duele es que sea el PSOE el que se lleve la XV Legislatura cuando pensaban que les tocaba a ellos. Al ciudadano le da igual porque la pala cristiana se la meten ¡los dos! Las convocatorias solo buscan la polarización. A falta de pan buenas son tortas y la polarización siempre funciona impidiendo que pienses en el mecanismo conjunto del gran tiovivo de la PPSOE y evita que dejes de votarles. ¡El PP te engaña exactamente igual que lo hace el PSOE! Es la PPSOE amigos.

Las mal llamadas ‘Comunidades Históricas’ no han caído del cielo: ¡Son un invento de la PPSOE! Nacen de su oscura Transición y de una Constitución amañada -como todo lo demás- que luego aplican cuando les conviene. El ‘Resto de España’ está para pagar la fiesta a la PPSOE y a sus mariachis ‘indepes’.

Lo peor queda para esa ‘España Vaciada’ con epicentro en Soria. Siempre había pensado que ‘la Unidad de España’ era un valor a tener en cuenta -maldito adoctrinamiento- pero ahora me doy cuenta, con claridad, que no existe esa unidad sino un apartheid político y económico. Rechazo que unos territorios vivan a costa de otros. Por eso ahora, si fuéramos conscientes de lo que realmente ocurre, podríamos aprovechar las tropelías de Sánchez para, siguiendo la petición de los ‘indepes’, pedir nosotros también un referéndum en toda España –¡ahí es donde debería estar el PP y no en las manifestaciones!- para que todos los españoles puedan decidir si quieren seguir manteniendo esos privilegios o prefieren una España de Regiones Libres e Iguales, asumiendo que las que no quieran igualdad y solidaridad puedan irse donde quieran. Solo así podremos librarnos de estos parásitos.

Solo así podremos refundar en España una auténtica democracia donde se respete la libertad y la igualdad, con instituciones independientes, separación de poderes, sufragio directo, prensa libre y todo aquello que hace que las personas puedan vivir libre y responsablemente.

Sirva esta tribuna para presentar este Manifiesto por la Independencia de España a través de un referéndum.

Cualquier partido que no lo apoye, es que está con la PPSOE. Si el PP no lo encabeza, tendrán la prueba material de su connivencia con el PSOE. No necesitamos manifestaciones que no sirven para nada, sino hechos que demuestren un compromiso político con la igualdad y con la libertad. Cualquier otra cosa será un cuento más y no cambiará nada. ¡Buena suerte!

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.