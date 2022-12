TRIBUNA / ¡Hasta la vista Soria YA!

Mario González es de los sorianos que piensan que ha sido un error de Soria ¡Ya! no presentar candidaturas a las elecciones locales de mayo de 2023. A su juicio, este error lo pagarán muy caro más pronto que tarde.

La inmediatez que hasta ahora transmitía el nombre de Soria ¡Ya!, el movimiento ciudadano que canaliza buena parte sino todas las aspiraciones de los sorianos en un futuro mejor, suena sin embargo ahora a una suerte de despedida, a una especie de hasta luego o hasta la vista, tras la comparecencia de la pasada semana de la presidenta del ahora partido político, Silvia Largo, para comunicar su renuncia a presentarse a las próximas Elecciones Municipales de 2023, apuntando tanto a su falta de personal e infraestructura como a su preferencia por las próximas Generales, previstas para finales del mismo año. ¿De verdad no conocen a trescientas personas decentes para que les echen un capote en las listas siquiera provisionalmente?

Ángel Ceña, secretario general y cabeza visible de la formación, precisó sus argumentos: (i) que “las elecciones municipales no estuvieron en nuestra hoja de ruta, al menos en esta fase inicial” porque lo que persiguen es “conseguir representación en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las Cortes de Castilla y León” donde “se mueven las partidas económicas y se toman decisiones trascendentales para los distintos territorios y las personas que los habitan”; (ii) que “el año que viene nos presentaremos a las elecciones generales”; (iii) que “no disponemos de un número suficiente de personas comprometidas y de confianza para asumir el reto de concurrir a las elecciones municipales, ni en Soria capital ni en la provincia” ya que aspiran a presentarse “en la gran mayoría de los ayuntamientos de la provincia, no solo en la capital y en los municipios más poblados. En Soria hay 183 municipios, el 93,99% tienen menos de 1.000 habitantes con sus problemas y necesidades. No queremos dejar a nadie en el camino, nos parece injusto. Sería una incongruencia por nuestra parte apostar solo por los grandes municipios y dejar fuera a los pequeños, pues esa discriminación, es justo lo que denunciamos” y expresó también algunos deseos navideños: (iv) “decimos a los alcaldes y a los vecinos que Soria ¡Ya! está a su servicio en las instituciones, aunque no concurramos a las elecciones municipales, aunque no tengamos las mismas siglas”; (v) “no entramos en política para quitar o poner a nadie, nuestros adversarios son el olvido y el abandono institucional con sede en Madrid y Valladolid”, para terminar pidiendo (vi) “que la ciudadanía nos siga prestando su apoyo, su ilusión y esperanza, que sume para conseguir juntos nuestros objetivos en 2023”.

No obstante, también pidió “disculpas a aquellas personas a las que hayamos podido decepcionar con esta decisión” -que no son pocas- aunque consideran que eso no les hará perder credibilidad entre los ciudadanos, esperando que, con la previsible afiliación de militantes en 2023, puedan afrontar las municipales en próximas convocatorias.

Mi valoración, sin embargo, es negativa por cuanto desde pequeño se me inculcó el don de la oportunidad: la importancia de una intervención a la par decidida, prudente y acertada en el fondo y en la forma, y eso, creo, es lo que le ha faltado ahora a Soria ¡Ya! cuando, nada más transformarse en partido político para actuar de igual a igual contra la PPSOE –auténtica causante de ese olvido y abandono institucional-, se descuelgan con la renuncia a la primera cita importante.

Hablar de seguir “llevando la voz de los sorianos a las instituciones, alejada de bipartidismo que siempre pone lejos los intereses ciudadanos” y de que “nuestros adversarios son el olvido y el abandono institucional”, implica, a mi juicio, necesariamente ocupar el sitio de ese bipartidismo, de esa PPSOE, que nunca ha hecho nada decisivo por Soria, de ahí su decadencia.

No desalojar a la PPSOE de las instituciones de la provincia –que, por cierto, también son instituciones donde se mueven partidas económicas y se toman decisiones para territorios y personas- es un error que pagarán muy caro más pronto que tarde, porque sin el campamento base de Soria, de su provincia, desde dónde sería factible hasta renacer llegado el caso, serán presa fácil para una PPSOE que controla todo lo demás. Yo, personalmente, hubiese esperado al Día de Reyes para hacerles semejante regalo y no entiendo porque al resto nos dejan el carbón de la PPSOE. La casa por el tejado. Espero que, por lo menos, hayan conseguido algo bueno a cambio.

Fdo: Mario González. Abogado. Mautiko Abogados.