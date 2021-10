TRIBUNA / El cáncer de mama agrava la vulnerabilidad social

Martes, 19 Octubre 2021 07:23

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Soria, Jesús Aguarón, resalta en la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama la vulnerabilidad que sufren las mujeres para combatir esta enfermedad. Lo hace con cifras. Una de ellas apunta que más de 40.000 euros supone un tratamiento de cáncer de mama.

Hoy día 19 de octubre celebramos el Día Internacional del Cáncer de Mama.

Es un tipo de cáncer que en los últimos 30 años ha aumentado la supervivencia hasta llegar a un 90% gracias a los avances en investigación en la lucha contra la enfermedad.

No obstante, no debemos olvidar que es un cáncer que cada año afecta a más de 33.000 mujeres, por lo que es necesario recordar la importancia del diagnóstico precoz y por ello animamos a las mujeres a que no se olviden de la autoexploración periódica de las mamas, que les permitirá conocer “de memoria” la estructura de sus mamas y así poder acudir al médico ante la aparición de cualquier anomalía no presente en exploraciones anteriores; y que acudan siempre a las citas que reciben para realizarse una mamografía.

Pero no debemos preocuparnos solo por el número de mujeres afectadas, hay que tomar medidas contra la situación de socio-económica y laboral que la enfermedad produce en las mujeres con cáncer de mama, ya que a un 15 por ciento la enfermedad les produce una situación de vulnerabilidad (especialmente si el diagnóstico se produce estando en paro, teniendo unos ingresos por debajo del salario medio interprofesional o son autónomas), un 34 por ciento pierden el trabajo o se ven obligadas a dejarlo por su enfermedad, un 36 por ciento pierden más de 11 meses de trabajo y casi el 70 por ciento pierden salario o ingresos (esta pérdida se estima en 32.578 euros).

A esta cantidad hay que sumar otros 9.242 euros en gastos directos (por ejemplo, farmacia y parafarmacia para adquirir jabones, cremas, geles, complementos vitamínicos…, obras de adaptación y equipamiento del hogar etc.) y con ello llegamos a la cantidad de 41.820 euros que es la cantidad que deben soportar enfermas y familias durante un tratamiento de cáncer de mama.

La AECC pone a su disposición los servicios de atención psicológica (apoyo emocional y orientación para hacer frente los problemas psicológicos que provoca la enfermedad) y de trabajo social (que van desde orientación laboral, ayudas económicas, préstamos de material ortoprotésico, etc.

Durante el año 2020, la AECC ha atendido a más de 23.000 mujeres, casi 15.000 lo han sido desde el servicio de atención psicológica y trabajo social.

En nuestra sede han recibido atención 28 personas en nuestros servicios de apoyo psicológico y 15 personas en el servicio de trabajo social.

Ante esta perspectiva, desde la AECC pedimos un acuerdo contra el Cáncer a nivel nacional y que el cáncer de mama deje de ser un factor de vulnerabilidad.

Jesús Aguarón Pérez

Presidente AECC-Soria