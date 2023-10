TRIBUNA / El alcalde y su advenimiento y el Párkinson

Lunes, 30 Octubre 2023 07:36

Saturio Hernández de Marco ironiza en este artículo de opinión en las legislaturas que tendrán que pasar más, con nuevas mayorías del alcalde, para solucionar problemas en la ciudad como la falta de movilidad universal, por mor de un adoquinado que provoca caídas y sentencias en contra que pagan todos los contribuyentes.

El Mirón el 1.6.2023 publica una noticia de INODEJOS que hace rogativas para que llueva y publica los incidentes de la lluvia de 31-5-23 en ciudad de Soria y, ahora, que está lloviendo y mucho o bastante, hay que pensar en el Advenimiento de nuestro Señor para que el Sr. Alcalde, [nuestro-vuestro alabado Alcalde, ya son diez elogios míos, en bastante poco tiempo, pero que superan el número de los elogios de sus propios correligionarios, y de algunos acólitos que firman lo que les ponen para escribir], pueda llegar a hacer después de ocho legislatura que lleve en el cargo, es decir unos 32 años, lo que él piense o su partido medite, y, él, con especial sistema de estrategia como almirante de mano de hierro y eso afecte a la ciudad de Soria, después de la centésima subida del IBI y de impuestos y tasas a porrillo, para sufragar, y si hay que sufragar, concursos tan ilustrativos como la colocación de un banco para ver la belleza de Soria, o cosas similares.

En ese tiempo, esos 32 años o más, conseguirá que se produzca o aparezca un acontecimiento que tarda en llegar.

Y tarda en llegar el hecho de la importancia de votar a tal o cual que no tiene la población, y no le merece la pena, pues ya existe quien le soluciona a la población las aceras más amplias, el menor ruido en las calles, una cierta seguridad, vetar la okupación, (el Mirón 28-10-23, “Policía Municipal bien; Alcalde, muy bien”), un cierto concepto de tranquilidad, que no se supera ni por los que incluso alaban sin ton ni son a nuestro maestro de la estrategia.

Pero es que los acontecimientos no viene de la noche a la mañana, ni de la mañana a la noche, por mucho que algunos les guste salir y participar en el jolgorio y riqueza de la noche soriana, siempre tan tranquila o tan poco tranquila, a veces.

En esos 32 años de legislatura, previsible, de mayoría absoluta continuada, llegará la solución, si la hubiera, del adoquinado salvaje, que, algunos, consideran que no existe, pero los afectados, carta al efecto de Alfredo Hernández y la Asociación del Párkinson Soria, Soria Noticias, 25-9-22, explica sus razones, caídas en saco absolutamente roto, [sin apoyo de los demás políticos y menos de esas asociaciones que dicen de defender a las personas y se quedan en asociaciones de todo pelaje que no se sabe qué defienden], que se gana en peatonalización, pero las personas con movilidad reducida o sin ella se encuentra con dificultades evidentes de desplazamiento, lo que al Ayuntamiento le da igual, aunque se le condene por caída en San Pedro y que la compañía de seguros tenga que pagar, y por cuenta del Ayuntamiento, unos 13.000 euros, según información reciente, el Mirón 30-10-2023, en esa calle cercana a San Pedro; pero, claro, como eso de las reclamaciones es de uno a diez, pasa todo, y en esos 32 años de mandato se resolverían o se resolverán.

Igualmente en esos años, 32, con clara mayoría absoluta, y con una oposición que no se acerca a once, ni por Advenimiento, se resolverá el embudo embudadito, el rascacielos de las 16 plantas, digo 8, el paso subterráneo en bienes de dudosa referencia, por ahora, la 5 planta de Pajaritos II, que no se sabe en dónde está, porque no se conoce que exista o pueda existir proyecto de regularización, si fuera preciso.

Los empleado por el Ayuntamiento, dice Hernández por la Asociación de Párkinson, dificulta mucho el desplazamiento a las personas con movilidad reducida, carritos, vehículos adaptados, sillas de ruedas y, no es tema menor, a las mujeres con zapatos de tacón. Ese suelo irregular, esos adoquines, provocan gran inestabilidad a quienes tienen dificultades con la marcha y un muy desagradable zarandeo, traqueteo en el cuerpo del usuario de silla de ruedas o similar de deambulamiento.

Pero todo eso se resolverá por las otras cuatro convocatorias de mayoría absoluta, pues la obligación de accesibilidad universal, que no se cumple, ni por aproximación, bien lo expresa el presidente de la Asociación de Párkinson, ya se cumplirá, aunque eso sea desbaratar toda la competencia municipal de cumplir y hacer cumplir esa accesibilidad universal.

Pero es lo mismo que la no entrega de sentencias de las que se da cuenta en Junta de Gobierno, a la que tienen derecho todos los concejales/as, y eso no puede desvirtuarse por la negativa, puesto que si esa negativa se produce, no se trata de que el concejal/a vaya al juzgado, que no es la vía, pues la misma es la del Consejo de transparencia, y si eso no se hace el advenimiento a nuestro eximio estratega titular de la navaja de Ockham le sale gratis, con otra nueva mayoría absoluta.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco