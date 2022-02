TRIBUNA / Cuando solo Soria ¡YA¡ nos puede representar

Fernando García contrasta en este artículo de opinión el último espectáculo vivido en el Congreso de los Diputados, con motivo de la votación de la reforma laboral, y la ilusión que genera la candidatura de Soria ¡Ya! a las elecciones autonómicas, que permite votar por primera vez "por nosotros mismos".

El último espectáculo en el Congreso de los Diputados, con motivo de la votación de la reforma laboral, dio muestras, una vez más, de lo lejos que estamos de que los políticos busquen el bien común. Esas conductas justifican los movimientos sociales, que han desembocado en agrupaciones de electores o partidos que han inquietado, y de qué forma, a quienes esta semana han visitado intensa, interesa y compulsivamente Castilla y León y Soria en particular, pues lo que parecía imposible, se ha tornado probable y hasta es posible que los procuradores de Soria ¡YA¡, solos o con mas agrupaciones, puedan inclinar el fiel de la balanza.

Me interesa señalar, brevemente, lo que aconteció con UPN, no porque los dos diputados votaran que no, si no por lo que significan los estatutos de los partidos y de los que Soria ¡YA¡ deberá de proveerse en breve, dado el éxito que se espera para el día 13 y demás comicios.

Por supuesto que ahora toca seguir ilusionados contribuir al final de campaña de la mejor manera que todos sepamos y llenar las urnas el día 13 para que Soria ¡YA¡ nos represente. Lo dijo muy bien, muy claro y con convencimiento la candidata Natalia Ceña a las 20,38 el día 5, “es la primera vez que podemos votar por nosotros mismos”, para añadir seguida e inteligentemente, ”pero sin vosotros no somos nada”.

Eso esperamos que no lo olviden.

Cuando estos día se está discutiendo por 35 euros mensuales del salario mínimo, también debería estar sobre la mesa el salario de los políticos y en este sentido deben los procuradores de Soria ¡YA¡ distinguirse de los políticos que hasta ahora han pretendido representarnos.

La fiesta es el día 13 y solo falta saber a cuál de los dos le da el pasmo.

Fdo: Fernando García