TRIBUNA / Cerro de los Moros ¡Al fin salvados!

Miércoles, 22 Diciembre 2021 07:55

Leonor del Río denuncia en este artículo de opinión cómo la inacción del Ayuntamiento de Soria favorece los intereses de la promotora en el Cerro de los Moros, complicando la reclamada solución del contencioso en favor del interés general de la ciudad y proporcionando a ésta una innecesaria baza administrativa.

TRIBUNA / Cerro de los Moros ¡Al fin salvado) (Primera parte) Los verdaderos actores de la tragedia

¡Sí, sí, al fin salvad@s! ¡Por fin el Ayuntamiento de Soria, el gobierno municipal, va a “estudiar la manera de proceder para ver qué solución tiene” el problema del Cerro de los Moros! Esta es la respuesta del concejal de Urbanismo, Sr. Rey, a la decisión de la promotora de la urbanización de iniciar la tramitación de la información pública del proyecto al margen del Ayuntamiento.

¡Virgen del Perpetuo Socorro, el problema es usted, Sr. Rey! ¡Van a proceder a estudiar la posible solución de un problema que tienen sobre la mesa, no desde el día 1 de septiembre, sino desde que en 2014 se cumplió el plazo legal para la aprobación definitiva de la ordenación detallada del Sector sin que la promotora la obtuviera! ¡Y sigue usted “cargando” con la concejalía del ramo! Parece que su nuevo cargo de senador no le impide seguir sin hacer absolutamente nada para resolver el complicado asunto del Cerro de los Moros.

¡Sorian@s, seamos seri@s, despertemos! ¡Tocan a rebato, que nos roban el paisaje! A quienes hemos asistido atónit@s al penoso espectáculo del esperpento urbanístico del Cerro de los Moros, con un aluvión de escritos institucionales, documentos aclaratorios de la situación jurídica del problema, protestas ciudadanas, todos ellos coincidentes en la necesidad –obligación, diríamos muchos- de que el Ayuntamiento actuara impidiendo la urbanización de ese sagrado paraje, y con la única respuesta real del gobierno municipal de no hacer nada, al más puro estilo rajoniano, las últimas declaraciones del alcalde y concejal de Urbanismo nos han sumido en un estado de perplejidad y cabreo absolutos. ¿A qué juega NUESTRO AYUNTAMIENTO con su DESCARADA INACCIÓN? ¿Cuál es el juego? ¿Es una burla?

El Mirón de Soria tuvo la amabilidad de publicar, en los primeros días de noviembre, mi pequeña broma “La Tragedia del Cerro del Morro”, montada con unos ridículos personajes ficticios que pretendían llamar la atención sobre los reales responsables de este grave problema al que se enfrenta Soria. Pero, mira por dónde, la Tragedia ha terminado por aterrizar en esta ciudad con unos personajes reales a los que conviene presentar para conocimiento del público, en este caso l@s sorian@s que asistimos al espectáculo. Que Kalikatres sapientísimo me ilumine en tamaña empresa.

Antes me gustaría presentar un breve resumen temporal de los antecedentes, a modo de preámbulo de “La Tragedia del Cerro de los Moros”, tal como he podido extraerlo de lo mucho publicado por los medios y por los tres o cuatro tenores que han cantado el asunto.

ANTECEDENTES A CONSIDERAR

- Marzo de 2006. Se aprueba el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Soria (PGOU), que prevé la posibilidad de urbanizar el Sector del Cerro de los Moros y la construcción de hasta 1.360 viviendas, de las cuales 408 como mínimo unifamiliares (el anterior PGOU preveía un máximo –total- de 200 viviendas unifamiliares, sin previsión de viviendas colectivas en bloque). Es lo que se llama un buen pelotazo, para bochorno de los ediles firmantes.

- Diciembre de 2019. Después de un fallido intento de obtener la aprobación de una propuesta de Ordenación Detallada presentada en diciembre de 2007 por los anteriores propietarios de los terrenos, la promotora Pilares del Arlanzón S.L. presenta en el Ayuntamiento una propuesta de Ordenación Detallada del Sector en forma de Modificación Puntual del PGOU (MP-27), a propuesta, según reza en su Memoria, del propio Ayuntamiento. Prevé la construcción de 1.361 viviendas colectivas en bloques de seis alturas.

- Noviembre de 2020. Ante la inacción del Ayuntamiento, la promotora presenta un escrito en que anuncia su intención de iniciar el trámite de información pública de la MP-27, conforme a la vigente legislación, aunque luego no hizo nada.

- 3 de septiembre de 2021. La promotora presenta una nueva versión de la MP-27 con importantes modificaciones de la anterior, según su portavoz recogiendo las sugerencias del gobierno municipal, aunque éste manifestara su “sorpresa” en el Consejo de Urbanismo. Prevé la construcción de 1.304 viviendas colectivas en bloques.

- 18 de noviembre de 2021. La promotora presenta en el Ayuntamiento escrito en que informa de su intención de promover directamente la información pública de la MP-27 si el Ayuntamiento no la aprueba inicialmente en el plazo reglamentario de tres meses (2 de diciembre).

- 2 de diciembre de 2021. La promotora presenta en el Ayuntamiento escrito en que comunica que, al no haber acordado el Ayuntamiento la aprobación inicial de la MP-27, inicia los trámites para la información pública del documento.

- 9 y 10 de diciembre de 2021. El Heraldo Diario de Soria publica la decisión de la promotora y, por boca del concejal Sr. Rey, la “SORPRESA” municipal por la misma, amén de otras sandeces que luego se relatan.

- 11 de diciembre de 2021. El Heraldo Diario de Soria publica las declaraciones del alcalde sobre el Cerro de los Moros en el Pleno sobre el estado de la ciudad.

- 23, 24 y 30 de enero de 2021. El Mirón de Soria, Soria Noticias y Heraldo Diario de Soria publican un artículo de Ricardo Mínguez que muestra ahora con qué facilidad la historia (ésta no merece mayúscula) se repite. Por su claridad nos conviene recordar parte del texto:

“El Ayuntamiento de Soria ha pactado con la Junta y la propiedad que esta última inicie el proceso de información pública de la modificación puntual MP-27 del Plan General de Ordenación Urbana de Soria (PGOU), con las gravísimas dificultades que esto añade a la tarea de evitar el atropello cultural, urbanístico, arqueológico y paisajístico que se proyecta en el Cerro de los Moros y las laderas del Castillo.

DE LO NO HECHO Y SUS CONSECUENCIAS.

Con esta manifiesta dejación de funciones, deberes y compromisos, si finalmente la propiedad de los terrenos convoca la información pública de la MP-27, el Ayuntamiento habrá propiciado lo siguiente:

- La aprobación inicial tácita de la MP-27 presentada por el promotor

- La iniciación de un procedimiento muy favorable para la propiedad, ya que una vez se realice la información pública (3 meses máximo) y se presenten alegaciones al proyecto, el Ayuntamiento deberá (en un plazo de otros 6 meses) o bien aprobar provisionalmente la MP-27 (paso previo necesario a la aprobación definitiva por la Junta) con los cambios no sustanciales que se acuerden con base en las alegaciones presentadas, o bien convocar una nueva información pública (plazo de un mes) cuando los cambios que considere justificados produzcan una alteración sustancial de lo aprobado inicialmente (en términos legales, que transformen el modelo urbanístico inicialmente elegido), con la última finalidad de denegar la aprobación provisional.

Claro, que también podría denegar la aprobación provisional mediante su acostumbrado silencio y esperar a que los tribunales le dieran la razón basándose en que la modificación propuesta afecta a la regulación de la utilización del suelo, facultad que es monopolio de los poderes públicos y no puede transferirse a particulares (artículo 47 de la Constitución y sentencias afines del Tribunal Supremo). En ambos casos, ¿no habría sido más sencillo, y mucho menos oneroso, denegar la aprobación inicial con los mismos previsibles argumentos? O es una estrategia equivocada o sencillamente no persigue los fines que predica.

La inacción del Ayuntamiento incumpliendo sus deberes legales supone, pues, un inmenso balón de oxígeno para los propietarios del suelo, que contarán con una aprobación inicial que nunca debiera haberse concedido, ni explícita ni implícitamente”.

Reflexionen ustedes ahora, inmerecidos lectores, sobre la eficacia de NUESTRO AYUNTAMIENTO para proteger el paraje del Cerro de los Moros, sus estudios claros y transparentes para defender de acuerdo con la Ley nuestros intereses, su diligencia para actuar dentro de los plazos que marca la Ley y sus transparentes explicaciones a l@s ciudadan@s. Sin mencionar su desmedido afán por abrirse a la participación ciudadana en un tema sustancial para el futuro de la ciudad.

He consultado el asunto con el Oráculo de Valonsadero, pariente lejano en el tiempo y el espacio del homónimo de Delfos, pero que riman sin complejos, y éste me responde que “el juego y la burla viajarán de la mano con el seguro lamento por no haber llegado a tiempo de detener el avance del POZO”.

También he telefoneado a Mortadelo y Filemón, seguramente la única agencia capacitada para descifrar tan sibilino y peligroso juego, y su respuesta ha sido contundente: “Atiende al Oráculo y piensa que piensan en salvar el culo. Elecciones a la vista, qué pena que no llegué a tiempo. Risas”.

En la siguiente entrega intentaré desvelar quiénes son los personajes de esta tragedia genuinamente soriana y cuál es su participación en el juego.

Fdo: Leonor del Río