TRIBUNA / Capicúa, por favor

Domingo, 26 Septiembre 2021 08:02

Ángel Coronado pide en este artículo de opinión, en el que juega con la paradoja de la verdad, un informe independiente para evitar "mordiscos" en el Cerro de los Moros.

Decir la verdad. Saber si te la dicen o saber decirla tú. La paradoja de la verdad. Si la tienes a ella o es ella la que te tiene. Si la entiendes. Si existe siquiera o saber de su existencia y entenderla, esto es, del qué decir acerca del trecho que separa la verdad de la certeza y también algo sobre si ese trecho existe o no.

La paradoja de la verdad dice que no es posible saber (si te habla un mentiroso) si te dicen la verdad o por el contrario te mienten. Si te dicen la verdad, el mentiroso no miente, pero si el mentiroso miente, no preguntes lo que sabes. Y a todo esto atención: el mentiroso es una especie humana que abunda.

Si quisieras saber acerca de si ese perro muerde, no le pongas nunca bozal. Y si no quieres que muerda, pónselo, por favor.

Y ya termino. Vamos a decirle a nuestro alcalde lo que tiene que hacer para evitar mordiscos en El Cerro, según queremos y dice que quiere. Y si no lo acepta es que muerde.

Y también: vamos a pedirle a nuestro alcalde un informe independiente para evitar mordiscos en El Cerro, según queremos y dice que quiere. Y si no lo acepta, es que muerde.

En resumen y a nuestro Alcalde: Vamos a decirle lo que le pedimos y vamos a pedirle lo que decimos. Caemos como pelotas en otra frase capicúa. Tómalo a broma y no desesperes, es todo lo que se me ocurre decir.

Fdo: Ángel Coronado