TRIBUNA / ¡Bienvenida Sra. consejera!

Lunes, 20 Septiembre 2021 19:42

Mª Jesús Sotillos, médico de Familia y Comunitaria en SACYL Soria y delegada de personal y sindical de CCOO, dirige una carta abierta a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que mañana visita Soria, en este "año berlanguiano".

Como médico de familia, miembro de la Junta de Personal del Área de Salud de Soria, y delegada sindical, yo, le doy la bienvenida, al igual que seguramente toda la población de Villar del Río pueblo soriano de tierras altas (el real, no el de ficción) que lleva varios años reclamando la reapertura de su farmacia.

Por la prensa conozco que mañana se celebra un evento que se enmarca dentro de la Conferencia sobre el futuro de Europa, que pretende establecer un debate abierto, inclusivo, transparente y estructurado sobre las cuestiones que afectan a los europeos en su vida cotidiana.

Y me sorprende, lógicamente, porque si fuese un debate abierto, inclusivo y transparente, los primeros que tendrían que estar invitados a participar en el debate serían los propios ciudadanos, los profesionales y los gestores afectados (alguno sí debe haber sido invitado) y al menos los miembros del Consejo de Salud de Área y de los 14 Consejos de Salud de Zona. No me consta que así sea.

Deseo sinceramente que las mesas de debate sean fructíferas, ya que los temas que va a abordar junto con los Consejeros de Sanidad de Aragón y Castilla La Mancha: la asistencia sanitaria en el medio rural, sus recursos humanos, o las nuevas tecnologías son aspectos, entre muchos otros, que hay que resolver en esta CCAA de Castilla y León y en esta provincia con suma urgencia.

Llevar las conclusiones y propuestas al gobierno estatal y a la UE parece una solución a muy largo plazo y sacar balones fuera. Debatir sobre sanidad y despoblación y el futuro de Europa es necesario, pero sin olvidar que primero debe usted arreglar “su casa”. Si las conclusiones que se saquen de la reunión de trabajo de mañana no se plasman en planes concretos a llevar a cabo en SORIA por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que usted lidera, su visita quedará como la de Mister Marshall.

Fdo: Mª Jesús Sotillos Rubio. Médico de Familia y Comunitaria en SACYL Soria y delegada de personal y sindical de CCOO