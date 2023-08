SOS del centro infantil Índigo

Jueves, 31 Agosto 2023 07:44

El centro Infantil Índigo ha difundido una voz de alarma ante la inminencia del cierre del plazo para completar las plazas y la necesidad de contar con un mínimo de siete niños matriculados.

"Me da mucha apuro tener que pedir esto,pero lo hago por el esfuerzo sobrehumano que llevo todo esté invierno en cuanto a trabajo para poder salir adelante con este mini proyecto que emprendí el año pasado", ha señalado la promotora del centro infantil, que se hizo cargo de la guardería Pequeños Pitufines en noviembre del año pasado y comenzo con la ilusión de su vida de trabajar en lo que toda la vida había querido y no había podido.

La promotora del centro infantil se adhirió al programa de gratuidad de la Junta de Castilla y León pero ahora, tras una lucha casi titánica, le han dicho en Educación que en Soria el ratio mínimo es de siete niños.

"Yo tengo seis matriculados y a falta de uno (aunque podría completar hasta 13 plazas), no me van a adjudicar la subvención", ha alertado.

Por ello ha recurrido a las redes sociales para pedir a todos de corazón que si conocen a alguien que no tiene plaza en ningún centro infantil, lo remitan al Centro Infantil Índigo.

Tienen de plazo para poder matricularlo hasta el día 1 de septiembre.

Yo me he enterado hoy pues en agosto no han podido atenderme las personas que llevaban este tema por estar de vacaciones. Sólo daros las gracias si por un casual podéis aportar un granito de arena a esta chica que con toda la ilusión y mucho esfuerzo quiere continuar con su mini proyecto", ha reclamado.

El centro infantil Índigo está ubicado en el número 8 de la calle Manuel Fraga Iribarne, en el barrio de Los Royales.