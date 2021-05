Soria ¡Ya!, Presura y el tiempo en transporte público

La plataforma Soria ¡Ya! ha denunciado la falta de comunicaciones de transporte público que padece la provincia, calculando el tiempo que les llevaría a los representantes políticos en la IV edición de Presura, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si tuvieran que viajar a Soria en transporte público.



Pedro Sánchez (presidente del Gobierno de España), Teresa Rivera (vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), Pablo Casado (presidente del Partido Popular) y José Luis Rodríguez Zapatero (ex presidente del Gobierno) visitarán Soria mañana viernes para "debatir" sobre "¿quién piensa de verdad en lo rural?", en el marco de la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural.

Soria ¡Ya! les ha recordado que, si vinieran a la feria en tren desde Madrid, tendrían que salir el día anterior, porque el primero de la mañana llega a Soria a las 10:47 horas, ya que sale de Chamartín a las 7:47.

De este modo, deberían salir el jueves a las 19:00 horas, para llegar a Soria a las 21:58 y tendrían que dormir "con nosotros", según ha recalcado el movimiento ciudadano.

En el caso de que decidieran venir en autobús el mismo viernes, también llegarían tarde, porque el primer autobús sale de Madrid a las 8:00 horas y llega a Soria a las 10:30 horas.

Igualmente, la única posibilidad sería venir en el último autobús que sale el jueves desde Madrid a las 15:15 horas y llega a Soria a las 17:55 ya que todavía no se han recuperado las frecuencias que con la pandemia se suprimieron.

Otro de los ponentes será el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que no podría venir en tren a Soria desde Valladolid por el desmantelamiento de la línea Valladolid-Ariza, a mediados de los años 80 y en autobús tampoco podría llegar a Soria saliendo el mismo viernes, ya que el primero del día sale de Valladolid a las 8:15 horas y llega a la capital soriana a las 11:00 horas.

En el caso de María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, no podría venir en tren desde Pamplona, porque la línea ferroviaria Soria-Castejón de Ebro se lleva planificando durante años, pero lamentablemente aún sin resultados efectivos.

Para llegar en autobús tampoco podría viajar el mismo viernes, ya que el primero no llega a Soria hasta las 16:25 horas.

En este sentido, el asistente que tiene el trayecto más complicado es el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que no podría venir a Soria en tren ya que a mediados de los años 80 se desmanteló la línea Santander-Mediterraneo, aunque podría coger un tren a Zaragoza a las 6:40 horas para llegar a la capital aragonesa a las 9:00 horas y desde allí coger un autobús con destino a Soria.

El primero sale a las 12:00 horas, así que tendría que salir el día de antes. E