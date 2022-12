Soria ¡Ya! pide soluciones a problemas de agua

Miércoles, 14 Diciembre 2022 19:19

En el pleno celebrado hoy en las Cortes de Castilla y León, la procuradora de Soria ¡Ya!, Vanessa García, ha preguntado al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, responsable de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, sobre las medidas que va a llevar a cabo ante los problemas de abastecimiento de aguas en muchos pueblos de la provincia.

Una situación provocada por la sequía de los últimos meses, pero también por la presencia en el agua de contaminación causada por diferentes agentes químicos, nitratos principalmente.

García ha enumerado las veinticinco localidades sorianas que, a fecha de hoy, según datos del Sistema de Información Nacional de Calidad de Agua de Consumo Humano (SINAC) del Ministerio de Sanidad, no pueden consumir agua del grifo por presencia de elementos químicos que la hacen no apta, no potable.

Una larga lista en la que destacan, por contaminación con nitratos: Mezquetillas con 164,9 mg/l, Morales con 131 mg/l y Ciruela con 100 mg/l. El límite para declarar agua no apta para el consumo es de 50 mg/l. En esta situación se encuentran dieciocho localidades más en la provincia.

Por contaminación por arsénico, hay dos pueblos: Ventosa de San Pedro y Liceras con 16 y 23 microgramos por litro respectivamente, siendo el límite de 10 μ/l.

La lista presentada por la procuradora soriana la completan Sauquillo del Campo, que tiene problemas de contaminación del agua por sulfatos, con 1.216 miligramos por litro, siendo el límite máximo de 250 mg/l, un 386% más; y Almaluez, localidad que no puede consumir su agua del grifo por presencia de fluoruro.

García ha señalado que, “si pensamos en personas afectadas, hablamos de 681 vecinos que, de seguir con problemas en su agua de consumo, es posible que terminen abandonando sus pueblos. Porque es complicado vivir en lugares sin escuela, sin médicos, sin cobertura telefónica o sin servicios básicos, pero vivir sin agua es imposible. Estos vecinos son pocos, pero tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano”.

ampoco ha dejado pasar la oportunidad de recordar al consejero Suárez-Quiñones que Castilla y León es una comunidad con un serio problema de contaminación en sus aguas, ya que casi la mitad de las mismas están afectadas por nitratos.

La procuradora de Soria ¡YA! también ha recordado al consejero que la Comisión Europea ha iniciado un expediente sancionador contra España por haber incumplido sus obligaciones en lo que respecta a hacer un uso correcto de los nitratos y los fertilizantes; siendo Castilla y León la única comunidad que ha incurrido en los 3 motivos de incumplimiento de la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrario.

Soria ¡YA! señala que el reparto de agua por parte de la Diputación de Soria a lo largo de 2022 también ha centrado parte de su intervención en el pleno.

La corporación provincial ha repartido en el presente año más de 3 millones de litros de agua, con un incremento de 1,8 millones de litros respecto a 2021. 81.000 litros se han destinado a localidades con mala calidad del agua del abastecimiento existente, 20.000 litros más que el año pasado, un aumento del 32,8%.

Una medida “que, año tras año, aunque apaga la sed no arregla nada”, a ojos de Soria ¡YA!.

La agrupación es consciente de que las competencias en materia de abastecimiento de agua a la población, corresponden a las administraciones locales según la Ley de Bases del Régimen Local, pero desde 1984 el auxilio financiero a las mismas corresponde a la Junta de Castilla y León.

Es por esto que pide la distribución de competencias que marca la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, ya que le corresponde promover y dirigir la política en materia de infraestructuras de abastecimiento y depuración de agua y que, a la vista del problema descrito, la Junta tiene que tomar medidas en el asunto. Soria ¡YA!, tras lo expuesto en la intervención de Vanessa García, ha pedido al consejero que tome cartas en el asunto y promueva y dirija las políticas en materia de infraestructuras de abastecimiento y depuración de aguas necesarias para acabar con este problema.

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

Por su parte, el procurador por Soria, Antonio Palomar, ha preguntado a la consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas, sobre los motivos por los que, ante la elevada demanda, no se ha ampliado la oferta del grado medio de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en Soria.

Soria ¡YA! ha señalado en su intervención que una treintena de estudiantes se han quedado sin la posibilidad de cursar este grado de formación profesional en Soria.

Unos estudios muy solicitados, tanto cuando se trata de estudiantes como cuando se buscan profesionales titulados para trabajar en asistencia sanitaria, residencias o atención de pacientes a domicilio.

Para la Agrupación de Electores, la Formación Profesional puede contribuir a mantener población, “una herramienta para luchar contra la despoblación”, pero tiene que estar orientada a la demanda de los estudiantes y a la del mercado laboral.

Soria ¡YA! ha propuesto a la consejera de Educación, de cara al curso 2023-2024, incrementar la oferta de estos estudios.

También ha solicitado que, en la planificación que realiza la consejería, adapten la oferta formativa a la demanda, tanto de los estudiantes como del mercado laboral