Soria ¡Ya! emplaza a manifestación por fiscalidad diferenciada

Jueves, 21 Octubre 2021 12:49

La plataforma Soria ¡Ya" ha remitido una carta a administraciones, sindicatos, empresarios, partidos políticos y asociaciones para invitarles a participar el próximo 29 de octubre en la manifestación convocada para reclamar que se pongan en marcha la financiación diferenciada.



La provincia de Soria, junto a Teruel y Cuenca, son las únicas provincias españolas consideradas escasamente pobladas por la Unión Europea, por cumplirse en las tres el criterio de una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, según ha recordado el movimiento ciudadano en un comunicado.

La Comisión Europea, consciente de las desventajas que esa escasa población implica a todos los niveles, autorizó en abril pasado como algo extraordinario que las empresas de estas provincias recibieran ayudas de funcionamiento.

Esas ayudas consisten en un 20 por ciento de los costes laborales de las empresas, una reducción que, para la Soria ¡Ya!, supondría un "importante atractivo" para la inversión y una mejora que en un corto periodo de tiempo podría influir positivamente en la dinámica empresarial y poblacional de Soria.

Sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 no se concretan específicamente estos beneficios fiscales para Soria, Teruel y Cuenca y tampoco se detalla nada sobre cuándo y cómo se aplicarían.

"Este es el motivo por el que Soria ¡Ya! considera fundamental aunar las fuerzas de todos los sorianos y sorianas y exigir la aplicación inmediata y concreta de esta diferenciación fiscal en 2022, para que no caigan en el olvido estas medidas tan necesarias para el futuro de nuestra provincia", ha subrayado en un comunicado.

La Plataforma Soria ¡Ya! ha solicitado por ello la participación de toda la sociedad soriana en la manifestación del próximo 29 de octubre, bajo el lema "Rotundamente Sí. Por una fiscalidad diferenciada ¡Ya!".

La plataforma ha instado a todos los representantes políticos sorianos a que trabajen juntos por los ciudadanos a los que representan, y que no usen este tema vital para Soria de forma partidista, dejando a un lado sus diferencias por el beneficio de la provincia, sus empresas, trabajadores y a al conjunto de sus habitantes.

"Alcanzar la demandada fiscalidad diferenciada para territorios escasamente poblados, como lo es Soria, es una oportunidad de extrema necesidad para el Reto Demográfico y es preocupante que para el Gobierno de España no sea un asunto prioritario", ha lamentado.