Soria ¡Ya!: el Gobierno no contempla pacto de Estado contra despoblación

Martes, 29 Junio 2021 16:53

Una de las portavoces de la plataforma ciudadana Soria ¡Ya!, Vanesa García, ha señalado que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no contempla poner en marcha el pacto de Estado contra la despoblación ni a corto ni largo plazo, aprobado hace un año.



La plataforma ciudadana Soria ¡Ya! ha presentado este martes el "Modelo de Desarrollo de la España Vaciada", un documento con 101 medidas para afrontar la repoblación de la España interior.

"Los proyectos son perfectamente realizables a corto plazo y además hay fondos para hacerlo, aunque hay otros, como la elaboración de un Pacto de Estado, que aunque está aprobado por mayoría, desde el año pasado, sabemos que el Ministerio de Reto Demográfico no lo contempla ni a corto ni a largo plazo", ha señalado.

García ha asegurado que a corto plazo se podrían terminar las autovías e infraestructuras pendientes o la conectividad, "que no supone mucho dinero", para tener banda ancha en toda la España vaciada.

La coordinadora, según ha reconocido García, no ha cuantificado el dinero que haría falta para poner en marcha las medidas contempladas en el documento pero, a su juicio, la mayoría de ellas se puede realizar en un "corto espacio de tiempo" porque hay fondos para ello.

"No dependen todas del Ministerio del Reto Demográfico, que es transversal, está dotado de poco presupuesto pero la terminación de una autovía depende de otros ministerios", ha apuntado.

García ha señalado que las 130 medidas publicadas por el Gobierno para frenar despoblación en España interior no son iguales que las 101 de la coordinadora de la España Vaciada, que en su opinión, son más completas y reales, aunque si se cumplieran las medidas del Gobierno, "bienvenidas sean".

La Coordinadora para la España Vaciada, en el marco del calendario de reuniones trimestrales, tendrá un nuevo encuentro con el Ministerio del Reto Demográfico el próximo 13 de julio.