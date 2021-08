Sesión doble del VIII Festival Soria Clásica

Martes, 10 Agosto 2021 15:51

Esta semana se entra en el ecuador del VIII Festival Soria Clásica. Ciclo de música de Cámara Gerardo Diego. El jueves se podrá disfrutar del concierto del grupo Spanish Brass, último premio nacional de música otorgado por el Ministerio de Cultura.

El domingo habrá una nueva sesión de cine mudo con música en directo con la proyección de la película Safety Last!.

Las entradas a un precio de 6e uros se pueden adquirir en el siguiente enlace Entradas - Ayuntamiento de Soria El Festival Soria Clásica, Ciclo Gerardo Diego, cuyo director artístico e impulsor del festival es el pianista soriano Mario Molina, es un evento de carácter musical que tiene como principal característica promocionar la música de cámara.

Dicho ciclo se integra dentro de la programación de la campaña de verano 2021 del Ayuntamiento de Soria que como viene haciendo en los últimos tres años, colabora con la

Asociación Creando por Soria para la coordinación del festival.

Spanish Brass

En 1989 cinco músicos españoles crearon este proyecto musical ecléctico e innovador, que han ido desarrollando a lo largo de los años en diversos campos: la interpretación, la pedagogía y la creación musical.

Actualmente realizan giras por todo el mundo, cursos dirigidos a la música de cámara y grabaciones de discos. Colaboran habitualmente con artistas de prestigio internacional como Christian Lindberg, Ole E. Antonsen, Steven Mead, Michel Becquet o Kenny Wheeler y con otras agrupaciones como Amores Grup de Percussió, el Orfeó Valencià Navarro Reverter o el Orfeó Universitari de Valencia.

Componentes:

Carlos Benet Grau.- Trompeta

Juanjo Serna Salvador.- Trompeta

Manuel Pérez Ortega.- Trompa

Indalecio Bonet Manrique.- Trombón

Sergio Finca Quirós.- Tuba

Safety Last! con Adrián Begoña al piano

Domingo 15 a las 22.00h

Harold es un joven pueblerino que decide marchar para triunfar en la gran ciudad y poder casarse con su novia, pero las cosas no son tan fáciles como él esperaba y muy pronto se va a ver envuelto en problemas. El hombre mosca (Safety Last! ~ 1923) es la obra maestra de Harold Lloyd, el actor más popular durante los años 20.

La escena del genial cómico escalando un edificio supone uno de los momentos más grandes del cine mudo, y su clímax, Harold colgado de las manillas del reloj, es una de las escenas estelares de lahistoria del séptimo arte.

Adrián Begoña improvisa la música en directo tal y como se hacía en muchos cines durante las tres primeras décadas del pasado siglo XX. Para ello utiliza una amplia variedad de fuentes: obras de compositores del XIX y del XX como Scott Joplin, Eric Satie, Gioacchino Ros-sini, Victor Herbert, Edvard Grieg o George Gershwin; piezas de jazz de la época; y por último, música original compuesta por él mismo para cada una de las películas.