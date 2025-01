Serrano reitera que el PSOE miente en quinta planta de Los Pajaritos II

Lunes, 27 Enero 2025 13:29

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha rechazado que el equipo socialista de Gobierno en el Ayuntamiento de Soria no supiera nada, como han dicho, sobre la construcción de una quinta planta ilegal en Los Pajaritos II. Los correos de la propia empresa certifican que estaban al tanto de la ilegalidad.

Serrano, a preguntas de los periodistas en la presentación del protocolo firmado por la institución provincial con la Consejería de Sanidad y la delegación soriana de AECC, ha señalado que el caso de la quinta planta de la promoción de viviendas Los Pajaritos II roza “un poco el surrealismo”, ya que el Ayuntamiento de Soria, en concreto su equipo socialista de Gobierno, ha asegurado que no se dio cuenta de que se estaba construyendo un edificio con una planta más.

“Cuando la semana pasada conocemos que hay correos de la propia empresa en los que reconoce que van a hacer una planta más porque hay un acuerdo con el Ayuntamiento. Ahora no nos pueden contar que nadie sabía nada. Había unos acuerdos y simplemente creo que no midieron las consecuencias y ahora tienen de rehenes y perjudicados a los compradores, que son los que no tienen culpa de esto”, ha censurado.

Serrano ha reconocido que cuando te compras una casa vas con toda la ilusión del mundo y esperas que el Ayuntamiento garantice la legalidad a rajatabla y se han encontrado con una planta de más y “el señor Rey diciendo que no sabía nada y el señor alcalde Carlos Martínez, que tampoco”,

“Pues si no se enteran de que en las piscinas les desvían 100.000 euros, les hacen una planta de más y no se enteran… pues tienen un grave problema en el Ayuntamiento”, ha reiterado.

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Soria ha pedido la dimisión del concejal de Urbanismo, Luis Rey.

Serrano ha asegurado que el PP avala esta petición, porque “tiene una explicación muy difícil” la planta quinta de más, en un proyecto que no lo recogía y como la propia empresa ha manifestado la ha hecho porque hay un acuerdo con el Ayuntamiento.

Omnibus

Por su parte, el también diputado socialista Luis Rey, acompañado del senador Javier Antón, ha salido este lunes en defensa del decreto Ónnibus, tumbado la semana pasada en el Congreso de los Diputados por el PP, Vox y Junts.

El PSOE de Soria ha defendido hoy que el voto en contra del Partido Popular a la convalidación del Real Decreto 9/2024 tiene unas nefastas consecuencias para la provincia de Soria y por ello ha exigido responsabilidades al presidente del PP en Soria, Benito Serrano y al diputado Tomás Cabezón, ya que “esta irresponsabilidad” se traducirá en un millón de euros, que serán los que dejarán de percibir los casi 23.000 pensionistas de Soria al no convalidarse la revalorización de sus pensiones.

Rey y Antón han detallado que un tercio de la población soriana se verán afectados por este voto en contra del PP en el Congreso y por esta “irresponsable decisión de la que tendrán que dar explicaciones, por su parte el gobierno ya está trabajando para buscar la solución que permita prorrogar este Real Decreto” en el que se adoptaban medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social así como la prórroga de medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.

Además de los 23.000 sorianos y sorianas que no verán revalorizada su pensión, también se perjudica a los 8.573 usuarios del bono gratuito en el transporte de media distancia, “fundamentalmente jóvenes” ha precisado Rey señalando también que hay 3.345 beneficiarios del bono social eléctrico en la provincia.