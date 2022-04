"Píntate el toto", sorpresa por la polémica

Lunes, 04 Abril 2022 18:29

Laura Marín, que impartirá el 16 de abril el taller "Píntate el toto" en Soria, ha reconocido su sorpresa este lunes por la reacción del líder de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, y ha resaltado que el objetivo no es otro que reivindicar que las mujeres no son un objeto sexual y abordar su sexualidad con naturalidad.

Marín ha manifestado, sobre la polémica generada en las redes sociales a raiz de un twit publicado por el líder de Vox en Castilla y León y futuro vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que se ha tergiversado bastante la información propuesta en el taller, "que sólo es un taller dentro de una parte de la estrategia de la concejalía de Igualdad".

Además ha explicado que el taller es teórico-práctico sobre la falta de educación sexual feminista, "en cuanto a la necesidad de reivindicar que no somos sólo un objeto sexual y que simplemente la vagina, el coño o los pezones femeninos son un órgano más de nuestro cuerpo, tratado con total naturalidad".

El futuro vicepresidente de la Junta y lider de Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, aseguró este domingo en las redes sociales que "Soria necesita apoyo e inversión, no pervertir sexualmente a los adolescentes".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP), ha señalado este lunes, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, que no es positivo discriminar en el taller, porque podrán acudir sólo las mujeres mayores de 16 años.

"Opine antes de que se generase la polémica y sigo opinando que no me meto si se pintan bolsos o bolsas, vulvas o penes, pero no me parece bien que volviesemos a épocas pasadas en las que se discriminaba la educación entre niños y niñas. Yo lo he vivido en el pueblo, cuando en el colegio por una puerta entraban las niñas y por otra, los niños. La educación tiene que ser igual para todos", ha declarado.

Marín ha asegurado que no tiene nada que ver con esta decisión, porque compete a la concejalía de Igualdad, y ha señalado que si tiene opción realizará más talleres y "serán mixtos, no tengo ningún problema de que acudan hombres a mis charlas ni a mis talleres".

Marín ha cursado la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en Segovia tras realizar el bachillerato en Soria.

Marín es la creadora de la marca Olé tu toto y concretamente de ‘Las Toto Bags’, bolsas de materiales sostenibles personalizadas con diseños únicos. Su proyecto se basa en la reivindicación de la visibilización de la vulva.

El taller teórico-práctico abordará la problemática que deriva de una falta de educación sexual feminista, porque a su juicio en el mundo patriarcal, la vulva y el placer femenino están “completamente invisibilizados”.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha asegurado que las declaraciones de políticos de Vox y otros les reafirman en su línea de trabajo en la que la sexualidad feminista es clave